Site-ul englez „MediaPowerMonitor” i-a acordat zilele trecute titlul „IDIOTUL SĂPTĂMÎNII” („Idiot of the Week”) europarlamentarului român RAREŞ BOGDAN de la PNL. Publicaţia engleză citează un articol din „Libertatea” despre recenta ispravă a liderului PNL, cînd, în plină pandemie Coronavirus, a organizat o mare petrecere cu peste 100 de persoane pentru a sărbători ziua de naştere a fiicei sale.

Iată textul integral publicat de „MediaPowerMonitor” în care găsim şi motivaţia titlului acordat:

„Rares Bogdan, an MEP from Romania, won with brio the latest Idiot of the week title. As Covid-19 is ravaging Romania, Mr Bogdan organized last Monday a party in a restaurant in Cluj-Napoca, a city in northwestern Romania, to celebrate his daughter’s birthday. Although large parties indoors are officially banned and authorities are relentlessly urging people to avoid crowds as the number of Covid-19 cases is growing again in Romania, Mr Bogdan brought together more than 100 people, to have fun. Most of them danced and mingled inside the restaurant. Libertatea, a Romanian newspaper, filmed the shindig with a drone. Mr Bogdan told a local television station that he had no remorses for what he did”.

Traducerea articolului:

„Rareş Bogdan, europarlamentar din România, a cîștigat cu brio cel mai recent titlu „Idiot al săptămînii”. Întrucît Covid-19 face ravagii în România, domnul Bogdan a organizat lunea trecută o petrecere într-un restaurant din Cluj-Napoca, un oraș din nord-vestul României, pentru a sărbători ziua de naștere a fiicei sale. Deși petrecerile mari în interior sunt interzise oficial, iar autoritățile cer insistent oamenilor să evite aglomerația, deoarece numărul cazurilor Covid-19 crește din nou în România, Bogdan a reunit peste 100 de persoane, pentru a se distra. Majoritatea au dansat și s-au amestecat în interiorul restaurantului. Libertatea, un ziar românesc, a filmat cheful cu o dronă. Domnul Bogdan a spus unui post de televiziune local că nu are remuşcări pentru ceea ce a făcut”.

Reamintim că ziarul „Libertatea” a publicat imediat după petrecerea ilegală articolul „Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a aniversat ziua fiicei cu 100 de oameni care au petrecut înăuntru la un restaurant din Cluj, împotriva legii!”, care este ilustrat cu mai multe fotografii în care apare restaurantul „Da Vinci” din Cluj-Napoca, unde s-a ţinut cheful ilegal:

În mod surprinzător, autorităţile n-au anunţat ce măsuri au dispus atît împotriva europarlamentarului, cît şi împotriva patronului restaurantului. Explicaţia poate fi în faptul că însuşi preşedintele Klaus Iohannis l-a poreclit pe Rareş Bogdan „Number one”, ceea ce, în mintea autorităţilor ar însemna protecţie la cel mai înalt nivel, la fel ca în cazul premierului Ludovic Orban, surprins în cabinetul de la guvern tot la un chef ilegal în plină pandemie, în timp ce întreaga populaţie a ţării era obligată de Guvernul PNL să stea izolată în casă!