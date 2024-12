Schimbarea Guvernului vine la pachet și cu schimbarea Ministrului Educației. Unul dintre portofoliile stabile și care a generat progres în ultimii ani a fost realizat de o echipă de oameni tineri, coordonați de Ministrul Liga Deca. Azi prezintă rezultatele într-un raport amplu. Fiecare ministru ar trebui să procedeze la fel conform legii, dar fiecare dintre dumneavoastră poate compara raportul și interesul acordat de aceștia.

„Educația este fundamentul unei națiuni. Și convingerea mea profundă este că fiecare ministru responsabil de acest domeniu și-a propus să pună câte o cărămidă pentru ca acest fundament să fie unul tot mai solid, prioritizând binele fiecărui copil, care are dreptul inalienabil la educație.” – arată Deca în preambul.

„Se încheie cea mai provocatoare și intensă experiență din viața mea profesională de până acum, o experiență care mi-a confirmat că singura cale de a mișca lucrurile este „împreună”.

Nu există soluții simple și nici efecte rapide pentru probleme și provocări ce implică intervenții structurale. Am convingerea, însă, că reformele începute, unele dintre ele deja vizibile, vor reda încrederea în școală și în tot ceea ce educația trebuie să fie pentru copiii noștri.

Raportul disponibil în linkul din comentarii prezintă detaliat activitatea din ultimii mai bine de doi ani, cât am coordonat echipa Ministerului Educației. Vă invit să-l consultați.

Pe scurt, câteva dintre demersurile reușite:

✔︎ buget record executat pentru educație în 2024 – 4,6% din PIB;

✔︎ buget record pentru formare profesională – 2, 2 miliarde de euro;

✔︎ programe de formare pentru peste 100.000 de cadre didactice în pedagogie digitală, pentru 10.000 de manageri și inspectori școlari, introducerea programelor de licență cu dublă specializare și regândirea formării inițiale a profesorilor, prin noua Lege a educației;

✔︎ investiții istorice în școli și universități – 3,5 miliarde de euro prin PNRR, ce se concretizează în dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente, laboratoare inteligente, digitalizare, formarea profesorilor;

✔︎ măsuri pentru reducerea abandonului școlar – creșterea numărului copiilor care beneficiază de o masă la școală de la aproximativ 180.000 la peste 660.000; peste 2.300 de școli în Programul Național de Reducere a Abandonului Școlar;

✔︎ creșterea numărului beneficiarilor de burse și, mai ales, faptul că fiecare copil, din fiecare clasă are posibilitatea de a primi bursă care să-l stimuleze să progreseze, prin introducerea bursei de reziliență;

✔︎ majorarea burselor studenților și investiții record în cămine și cantine – 23 de universități vor construi campusuri pentru studenți;

✔︎ creșterea salariilor personalului din școli, în medie cu 50% într-un singur an și reducerea inechităților salariale;

✔︎ digitalizarea evaluărilor la toate examenele naționale;

✔︎ suplimentarea cu aproape 11.000 de posturi pentru sistemul de educație, 3000 în 2023 și 7.800 în 2024; creșterea cu mai mult de 50% a numărului consilierilor școlari.

Am convingerea că Avizul favorabil pe educație obținut recent de România în cadrul procesului de aderare la OCDE este un argument solid pentru ca reformele prevăzute în noile legi ale educației să continue – una dintre ele, de care avem mare nevoie, este formarea inițială și continuă a cadrelor didactice.

Le mulțumesc tuturor colegilor mei din minister și din instituțiile subordonate pentru această perioadă în care m-am bucurat de sprijinul lor. Mulțumesc predecesorilor mei, precum și partenerilor din mediul nonguvernamental și privat, care au susținut și susțin educația în fiecare zi.

Am toată recunoștința pentru oamenii din școli, cei care muncesc zi de zi pentru copii, și părinților care sunt aproape de educație și înțeleg constructiv parteneriatul școală-familie.

Mulțumesc tuturor celor ce ne-au fost aproape, indiferent dacă au susținut sau au criticat constructiv demersurile noastre!

Succes domnului ministru Daniel David!” – arată Ligia Deca, fostul Ministru al Educației!

Întregul raport poate fi consultat de pe următorul link: https://www.edu.ro/raport_activitate_mandat_Ligia_Deca_10_2022_12_2024

Foto: Facebook / Ligia Deca