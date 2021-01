Fostul ministru al justiției, Raluca Prună, acuză pe Facebook, autoritățile că ”stau și tolerează rețelele de vaccinări paralele”. Prună relatează cum a încercat, fără succes, să vaccineze o persoană apropiată din familie, în vârstă de 85 de ani, nedeplasabilă. Ea susține că a înscris-o pe platformă în urmă cu două săptămâni, însă medicul de familie i-ar fi spus că nu a primit nici o informație. În plus, Prună susține că nu a reușit să obțină informații despre echipele mobile sunând la numerele de telefon comunicate oficial.

Redăm mai jos integral postarea Ralucăi Prună pe FB:

”Saga vaccinare 2021. E lung, e trist și dacă nu aveți timp: nu am rezolvat nimic. Din cele 6 persoane cu care am vorbit de azi dimineața, la numerele de telefon publice, absolut niciuna nu mi-a putut da nicio informație. Nici DSP la numerele publice de pe site-ul Ro vaccinare, nici 112. Nimeni.

Speța e așa: programarea unei persoane apropiate din familie, de 85 de ani, nedeplasabila.

Am înscris-o pe platforma acum 2 săptămâni și am așteptat cuminte ca marele comitet de coordonare a haosului in vaccinare sa decidă cum e cu echipele mobile. Potrivit datelor publice ar fi decis pe 21 Ianuarie și ar fi informat medicii de familie. Am sunat la medicul de familie, ultima data ieri după conferința de presa din care reiese ca vârstnicii au totuși prioritate. Si medicul (in București, capitala României), pe care îl cred, spune ca nu a primit nicio informație. Minte Comitetul? Probabil.

Încurajata de grija responsabililor pentru vaccinare după conferința de presa de ieri, încep sa sun azi, de la 8 dimineața, la numerele publice ale DSP București. Sunt 2 numere: 021 795 0054 și 021 9462. Sar peste detalii, am vorbit cu vreo 6 voluntari și cu o persoana care pretindea ca e de la DSP și care mi-a închis telefonul.

Nu am putut afla NIMIC, nicio informație despre echipe mobile. Am vorbit cu voluntari drăguți care însă nu mi-au putut confirma dacă exista echipe mobile și unde trebuie sunat.

Am multe întrebari pe lângă misterul cu echipele mobile pentru cei nedeplasabili. De pilda cum anume funcționează chestia cu oamenii străzii care au prioritate, o fi fost vreunul care chiar e om al străzii vaccinat? Cum funcționează lucrurile pentru cei care sunt in rural, dacă in București nu poți afla o informație simpla?

Mi s-a întărit impresia ca rămânem incapabili sa organizam ceva care sa funcționeze, nici măcar in aceasta pandemie. De fapt suntem experți in organizarea de lucruri care sa aibă fisuri multe, portițe prin care sa se strecoare veșnicii descurcareti de serviciu deghizați in ‘personal critic’, ‘oameni ai strazii’ sau orice îți da prioritate. A avea 85 de ani și a fi nedeplasabil, a fi de fapt peste 65 de ani și bolnav cronic nu înseamnă nimic in România in aceasta pandemie. Autoritățile stau și tolerează rețele de vaccinări paralele. Scapa cine poate, succes…”.

g4media.ro