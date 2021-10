Deputatul PSD Alexandru Rafila și fost reprezentant al României la Organizația Mondială a Sănătății a declarat luni seară, la Antena 3, că o guvernare PNL-PSD-UDMR ar putea reprezenta o soluție în vederea combaterii pandemiei, explicând totodată de ce nu e oportună învestirea unui Guvern minoritar PNL-UDMR.

Despre un Guvern PNL-PSD-UDMR: „Nu cred că o fugă de responsabilitate din partea partidelor e soluția pentru controlul pandemiei. Sau mai e varianta unui Guvern tehnic”.

Despre un Guvern minoritar PNL-UDMR: „În cazul unui Guvern minoritar condus de un partid aflat pe pantă descendentă există frica de asumare politică. Frica de asumare politică o să-i ducă la măsuri luate pe jumătate, iar lucrul acesta va prelungi foarte mult platoul. Chestiunea cu un platou atât de înalt e îngrijorătoare”.

De asemenea, Rafila a atras atenția că PSD ar trebui să primească atât Ministerul Sănătății, dar și portofoliul de la Finanțe, varianta Vîlceanu la conducerea MFP, susținută de PNL, nefiind de dorit.

„PSD nu poate să aibă doar Ministerul Sănătății într-un moment atât de greu. Un MS izolat al PSD ar fi în imposibilitate de a-și exercita atribuțiile. Gândiți-vă doar că ar fi domnul Vîlceanu la Ministerul de Finanțe și asta spune tot. Ministerul Sănătății ar fi boicotat în activitate de domnul Vîlceanu din #echipacâștigătoare. Cei din #echipacâștigătoare au niște obiective clare în momentul de față care țin de finanțele țării, nu de controlul problemei referitoare la pandemie. Cum să rezolvi o criză cum e pandemia fără să ai acces la resursele necesare?”, a precizat Rafila.

Nu în cele din urmă, deputatul PSD a vorbit despre planul său de combatere a pandemiei.

„Eu am propus să avem o lună de solidaritate pentru a controla această pandemie. Nu înseamnă doar restricții. Dincolo de programul de vaccinare care trebuie să meargă înainte, trebuie să luăm niște măsuri responsabile. Și vă voi da un exemplu, care e foarte simplu. Luna noiembrie de exemplu pentru turism nu e una interesantă. A stat cineva de vorbă cu operatorii din turism? Nu cred. Eu cred că operatorii din turism vor să aibă un sezon turistic plin în decembrie, ianuarie și februarie. Dacă avem o convenție cu acești operatori din turism, iar o lună de zile vor lucra la minimum, iar astfel se va reduce mișcarea oamenilor, atunci lucrul acesta se va vedea în scăderea numărului de cazuri și sustenabilitatea scăderii, iar asta o construiești prin vaccinare. Guvernul trebuie să ofere și compensații pentru angajații din acest sector al turismului pentru a-și păstra locurile de muncă. Nu am auzit o astfel de discuție. (…) Oamenii sunt gata să facă sacrificii dacă le spui de ce, dacă îți asumi și tu ceva ca reprezentant al clasei politice, cât durează și cum o facem. Dacă ai venit cu un discurs foarte clar din acest punct de vedere, eu cred că oamenii ar vrea să fie parte la un astfel de proiect. (…) Cu acest proiect cred că de sărbători am putea ieși la lumină”, a mai zis Rafila. (podul.ro)