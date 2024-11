Am atât de mulţi oameni cărora trebuie să le mulţumesc încât mi-e greu să încep. Voi începe cu cei care sunt aici, sincer, au fost 20 de ani de carieră profesională în care m-aţi susţinut mereu, în vremuri bune şi rele, m-aţi împins să continui să lupt. Am fost foarte norocos să simt atâta afecţiune din întreaga lume, în special din Spania”, a spus el, potrivit News.ro.

Rafael Nadal a fost unul dintre copiii-minune ai tenisului. La 19 ani a câștigat primul său titlu major, la Paris, și a ajuns pe locul al doilea în clasamentul mondial. Are două medalii olimpice de aur și cinci titluri cu echipa Spaniei, în Cupa Davis. Este primul jucător din istoria tenisului cu mai mult de 400 de victorii înregistrate în mai puțin de 500 de meciuri jucate. În cariera sa de 20 de ani a câștigat 92 de titluri de simplu și a deținut primul loc în clasamentul mondial timp de 209 săptămâni.