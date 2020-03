Raed Arafat a lansat un nou apel către populație să evite la maximum ieșirile din locuință care nu sunt esențiale în această perioadă, argumentând că noul coronavirus „nu se vede, nu se simte și nu are gust” ca oamenii să-l poată evita cu ușurință.

Mesajul lui Raed Arafat vine în ziua în care tot mai mulți români, în special bucureșteni, au ales să iasă la grătare, în aer liber, profitând astfel de vremea călduroasă de afară.

”Mai multe persoane au sunat sa spuna ca sunt prea multi care au iesit la plimbare si la gratare fiind vremea frumoasa. In aceasta perioada ramanerea acasa si evitarea activitatilor care pot sa va expuna si sa expuna familiile voastre este extrem de importanta.Virusul nu se vede, nu se simte si nu are gust ca sa-l evitati. Acesta se evita numai prin masurile de izolare si distantare sociala. Evitati expunerea persoanelor varstince din familiile d-voastra la acest risc printr-un comportament responsabil. Va rog mult evitati la maxim activitatile care nu sunt esentiale in aceasta perioada!”, a scris Raed Arafat.