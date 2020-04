Raed Arafat a transmis un mesaj de ultimă oră, încurajând oamenii să stea acasă.

„Le spunem oamenilor să stea acasă, noi avem de lucru şi lucrăm ca să limităm efectiv cât mai mult efectul acestui virus. Dar, dacă aş sta acasă, aş sta să citesc, să mai caut informaţii, să mă uit la un film, să vorbesc cu cei cu care nu am mai vorbit, inclusiv prin telefon. Adică aş fi avut multe de făcut acasă, să nu mă plictisesc şi să nu fie o pierdere de timp. Acum trebuie să stăm acasă, dar, dacă am fi vrut să stăm acasă altădată, nu am fi putut pentru că lucram, mergeam la muncă, aveam treburi. Acum toată lumea spune «Staţi acasă». Beneficiaţi de acest timp, faceţi ceva plăcut, staţi, citiţi, învăţaţi, sunt surse, puteţi intra pe internet, să accesaţi foarte multe informaţii, puteţi şi să vă relaxaţi. Statul acasă nu e aşa de rău pentru o perioadă, mai ales dacă este pentru a salva viaţa voastră şi viaţa altora”, a transmis, sâmbătă seară, Raed Arafat, printr-un mesaj video postat pe pagina DSU.