Sumele încasate din amenzile aplicate pentru nerespectarea ordonanțelor militare ar putea fi utilizate în sistemul de sănătate publică, a anunțat ministrul de interne, Marcel Vela. Potrivit acestuia, de la începutul stării de urgență au fost aplicate în România 290 de mii de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 570 de milioane de lei.

Pare a fi o mișcare inteligentă. Știm cu toții că sistemul de sănătate din România are mari probleme. O parte din ele se pot rezolva cu investiții, dar pentru o altă parte, nu știu dacă există rezolvare. Aproape zilnic avem de a face cu situații greu de înțeles din spitalele din țara noastră. O astfel de situație a fost semnalată de o băimăreancă pe o rețea de socializare:

„Astazi, in jurul orei 12 AM, mama (fosta asistenta medicala), suspectand un accident vascular, a sunat la 112 pentru ca tatal meu in varsta de 82 de ani avea cazut coltul gurii si prezenta unele dificultati de vorbire si de echilibru.

Echipajul de la urgenta, format din asistenta si ambulantier a venit in 15 minute.

I s-a luat tensiunea. Avea 190 cu 92 , pulsul 82 si glicemia 129 (dupa mancare).

I s-a pus o branula si ne-au spus ca trebuie dus la spital.

Din Fisa de observatie rezulta ca a fost primit la ora 12.30 in UPU.

Cand am ajuns eu la UPU, dupa vreo 10 min., nu am putut sa aflu nici o informatie despre tatal meu, deoarece gardianul, ca un ,, cerber atotputernic” m-a gonit efectiv in afara zonei rosii, unde asteptau si alti apartinatori.

Timp de 2 ore nu am putut lua legatura cu nimeni.

Abia pe la ora 14.30 a iesit o asistenta care si-a notat numele pacientului si nr. de telefon al apartinatorilor.

Pana la ora 16 am asteptat afara in ploaie fara sa primesc vreo veste.

La ora 16 m-a strigat asistenta de la triaj sa intru.

Tata era tot in triaj, pe acelasi scaun, de la ora 12.30, fara sa fi fost vazut de vreun medic in tot acest timp, fara sa i se fi facut macar un medicament care sa-i scada tensiunea ( nu stiu pentru ce i s-a mai pus branula?), fara sa i se fi facut vreo investigatie medicala.

Abia cand m-au chemat pe mine ( la ora 16.00) a venit si doctorita stomatologa, care a spus dupa 1 min. de consultatie ca este o semipareza survenita in urma unei extractii dentare pe care tata a avut-o in 16.04.2020 si ca o sa-i treaca in maxim 2 luni prin masaj facial, cu crema de galbenele.

Atunci eu am intrebat de ce a trebuit sa-l tina in triaj 3 ore si jumatate pentru o consultatie de 1 minut.

Mentionez inca o data ca tata avea tensiunea 180 cu 100 cand a ajuns in UPU.

Abia cand am inceput sa pun intrebari si sa ma revolt au chemat o doamna doctor care mi-a spus ca dansa e medic de familie, nu medic neurolog si de ce nu am spus de la inceput ca sunt personal medical (asistenta de la triaj stia ca lucrez la Spitalul TBC). Cred ca medicul de familie trebuia sa-l consulte pe tata si sa ceara in functie de caz consultul unui specialist, nu sa sa conditioneze acest lucru in functie de locul de munca al apartinatorului.

Eu nu am vrut sa abuzez de faptul ca sunt personal medical si chiar daca as fi vrut sa spun cuiva n-as fi putut trece de gardian.

Acestea fiind spuse, doctorita de familie a disparut in salonul de urgente primare. Am asteptat minute bune, dar cand am vazut ca nu mai vine, am plecat dezamagita si cu lacrimi in ochi, in urma tatalui meu umilit de nepasarea si aroganta personalului de la UPU.

Copia dupa Foaia de observatie din UPU, mi-a fost eliberata dupa lungi insistente, fara sa contina parafa vreunui medic, ci doar doua semnaturi indescifrabile.

Practic, cine isi asuma raspunderea in caz de malpraxis?

Pentru veridicitate anexez copia dupa foaia de observatie din care reiese clar ca nu a fost consultat decat de un medic stomatolog, care nici macar nu si-a pus parafa.

Din punct de vedere neurologic, suntem in continuare in ceata!

Tata s-a intors acasa cum a plecat.

Are in continuare tensiune mare si tulburari de echilibru.

Vom incerca sa-l tratam noi.

Halal personal si organizare din UPU, numai bunul D-zeu ne poate ajuta!”