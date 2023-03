Azi am desenat. Aiurea. Fără o idee prestabilită, fără dorința unui rezultat. Și am realizat la final cât de bine mi-a prins. Mi-au ieșit din minte multele probleme de rezolvat, decizii de întors pe toate părțile și gândurile care câteodată fac haos în căpșorul meu. M-am concentrat pe culori, m-am murdărit, am sorbit din ceai și am ascultat muzică.