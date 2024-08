Sfatul Săptămânii: Celebrăm Procesul, nu Rezultatul Final

În cadrul ultimei sesiuni de psihoeducație, am avut plăcerea să discut cu o mamă minunată a doi copii de 7 și 9 ani. Printre subiectele întâlnirii a fost și importanța susținerii activităților de plăcere ale copiilor, chiar și atunci când rezultatele nu sunt perfecte.

Am descoperit că mama avea tendința de a limita anumite activități, cum ar fi pictatul și antrenamentele de fotbal, activități solicitate de cei doi copii, pe motiv că „nu pictează nimic concret, doar mâzgălește și strică foi” sau că „băiatul abia dă cu piciorul în minge și am cheltui degeaba banii pe sport”.

Este esențial să ne amintim că, pentru copii, procesul de învățare și bucuria de a se implica în activități este mult mai important decât rezultatul final. Iată câteva motive pentru care ar trebui să celebrăm procesul:

Dezvoltarea creativității și a abilităților motorii:

Pictatul, chiar dacă pare doar „mâzgălit”, dezvoltă creativitatea, coordonarea mână-ochi și abilitățile motorii fine. Fiecare desen, oricât de simplu ar părea, este un pas înainte în dezvoltarea lor artistică și cognitivă.

Învățarea prin joc și sport:

Fotbalul nu este doar despre a înscrie goluri. Este despre a învăța munca în echipă, disciplina, coordonarea și reziliența. Chiar dacă băiatul abia dă cu piciorul în minge acum, fiecare antrenament este o oportunitate de a-și îmbunătăți abilitățile și de a se bucura de mișcare.

Stimularea încrederii în sine:

Susținerea activităților de plăcere ale copiilor le întărește încrederea în sine și le arată că eforturile lor sunt valoroase, indiferent de rezultatul final. Este important să le arătăm că apreciem efortul și pasiunea lor.

Construirea rezilienței:

Prin încurajarea participării la activități diverse, copiii învață să gestioneze eșecurile și să persevereze. Ei descoperă că este în regulă să nu fie perfecți și că pot continua să încerce și să se îmbunătățească.

Dragi părinți, haideți să celebrăm procesul și eforturile copiilor noștri! Fie că este vorba de o pictură abstractă sau de un antrenament de fotbal, fiecare activitate contribuie la dezvoltarea lor. Să le oferim libertatea de a explora, de a învăța și de a se bucura de aceste experiențe.

Întrebări pentru reflecție:

Cum pot să susțin activitățile de plăcere ale

copilului meu, indiferent de rezultatele finale?

Ce abilități și valori învață copilul meu prin aceste activități?

Vă invit să reflectați asupra acestor aspecte și să încurajați copiii să își urmeze pasiunile. În cele din urmă, efortul și bucuria procesului sunt cele care contează cu adevărat!

Mai multe articole semnate de Ioana-Lorena Marchiș puteți găsi accesând următorul link:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100087801557217

Psiholog Ioana-Lorena Marchis