Se joacă ultimele cărți pe masa politică baimareană!

În această seară, pe grupurile interne ale social democraților maramureșeni s-a făcut marele anunț: Doru Dăncuș este candidatul PSD pentru Primăria Municipiului Baia Mare!

Săptămâna care vine urmează să fie parafat totul într-o ședință a Consiliului Politic Județean!

„Buna seara dragi colegi…

Mâine va avea loc ședința Consiliului Politic National al PSD convocat de către președintele PSD Marcel Ciolacu pentru validarea candidaturilor PSD la Consiliile Județene și la Primăriile Municipiu Reședințe de Județ. In cazul nostru pentru Consiliul Județean Maramureș și pentru Primăria Baia Mare. Având în vedere imposibilitatea convocării fizice a unei ședințe in judet o sa va rog sa ne exprimăm votul pentru aceste candidaturi in acest format online.

Pentru Consiliul Județean Maramureș va propun candidatura mea și asumarea bătăliei împotriva PNL Maramureș alături de echipa PSD și mai ales alaturi de prietenii mei primarii Maramureșului.

Pentru Primăria Baia Mare va propun primirea în PSD și desemnarea domnului Doru Dancus , primar interimar al Băii Mari . Sondajele interne ale PSD pe care le vom prezenta la proxima ședință ne indică faptul că Doru Dancus este in acest moment cel mai bine clasat potențial candidat dintre toți cei măsurați.

Săptămâna viitoare la Baia Mare vom organiza o ședință a Consiliului Politic Județean pentru validarea tuturor candidaților la primăriile din întreg județul!

Vă rog să vă exprimați votul cu PENTRU, IMPOTRIVA sau ABTINERE.” – se arată în mesajul liderului PSD Maramureș, Gabriel Zetea!

O dovadă în plus e că interimarul de la primărie a șters toate pozele cu AUR de pe rețelele de socializare!

Vom reveni!