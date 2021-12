Transelectrica, operatorul rețelei de înaltă tensiune și al sistemului energetic național, are o nouă conducere, potrivit unui comunicat al companiei. Vechea conducere a rezistat doar șase luni.

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica” SA informează acţionarii şi investitorii că, în conformitate cu atribuțiile sale potrivit prevederilor statutare și legale, Consiliul de Supraveghere a decis în ședința din data de 22 decembrie 2021, prin raportare la ajungerea la termen în data de 24.12.2021 a mandatelor de membri ai Directoratului ale domnilor Bogdan TONCESCU, Ionuț-Bogdan GRECIA, Adrian MORARU, Cătălin-Constantin NADOLU și Marius-Viorel STANCIU, următoarele:

-desemnarea, pentru un mandat cu o durată de 4 luni începând cu data de 25.12.2021, în calitatea de membri provizorii ai Directoratului, în temeiul și condițiile art. 642 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificările şi completările ulterioare, a următorilor:

▪ Gabriel ANDRONACHE,

▪ Ştefăniţă MUNTEANU,

▪ Cătălin-Constantin NADOLU,

▪ Marius-Viorel STANCIU şi

▪ Florin-Cristian TĂTARU.

Numirea membrilor provizorii ai Directoratului va deveni efectivă la data semnării în fața notarului public a declarației de acceptare a mandatului de membru al Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SA.

-alegerea ca Președinte al Directoratului, denumit alternativ Director General Executiv sau Chief Executive Officer – „CEO” al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SA, a domnului Gabriel ANDRONACHE, în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Actul constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA;

Printre membrii CA este și Florin Tătaru, iar decizia este una cel puțin bizară întrucât, trecutul lui Tătaru este unul macabru.

Florin Tataru era, in 1998, asociat la firma Nordia Trade Group cu Aurel Iancu – un stomatolog cu veleitati politice dar retras intre timp din viata publica – si cu Corin Chereches, patronul unei televiziuni din Baia Mare. Nordia producea bauturi spirtoase iar primii doi il banuiau pe ultimul ca ii fura. Fabrica produce profituri uriase iar paranoia era atat de mare incat fiecare actionar isi adusese in firma cate o masina de numarat bani. Inginerul Pacurar avea un rol cheie in cadrul firmei si era un apropiat al lui Chereches, iar Iancu si Tataru au vrut sa-i dea o lectie.

Faptele s-au petrecut in dupa- amiaza zilei de 15 iulie 1998. Florin Tatatru si Aurel Iancu l-au chemat la birou pe inginer, apoi l-au urcat intr-o masina spunandu-i ca trebuie sa rezolve niste probleme de afaceri la Dej.

De aici incepe descrierea victimei, inginerul Ioan Pacurar: „Indreptandu-ne pe drumul ce duce spre Dej, prin cateva manevre ale masinii am fost intimidat (frane bruste, viraje stanga-dreapta), circulatie total necorespunzatoare a unui conducator auto. In timp ce ne deplasam cu autoturismul, din spatele meu Iancu Aurel a scos cutitul cu care ma ameninta (lama cutitului de aproximativ 15- 20 cm lungime, din inox, avand manerul din corn de cerb, putin incovoiat, cutit pe care l-as recunoaste…).

Am fost dus pana la padurea dinspre Miresu Mare, intrand pe partea stanga intr-un desis din padure. Acestea se intamplau in jurul orelor 20.00. La coborare din masina, dupa ce a luat o pusca din portbagaj (pusca avand o singura teava, de aproximativ 45-50 cm), dupa care a luat doua cartuse culoare galbena, cu varful ascutit, mi-a spus Tataru Florin ca unul este pentru mine si celalalt pentru CCC (Chereches Cristian Corin care este unul dintre asociatii lor).

A introdus cartus pe teava Tataru si m-a luat de camasa si m-au tarat impreuna in padure. M-au fortat sa stau in genunchi in fata lor, dupa care mi-au introdus teava pustii in gura. Mi-au desfacut camasa si m-au trantit la pamant.

Nasturii au fost desfacuti unul cate unul de catre Iancu Aurel. Dupa ce am fost trantit la pamant, Iancu Aurel mi-a bagat frunze de feriga in gura, dupa care am fost lovit in special in zona ficatului si-a toracelui de catre ambii. In timp ce ma amenintau foloseau cuvintele: banditi, porci, ma injurau de mama, imi amenintau familia prin aceea ca vor muri pe rand unul cate unul si tot timpul cutitul imi era la gat si imi tragea lama cutitului pe fata”.

Plangerea penala depusa de Ioan Pacurar abunda de amanunte si de acuzatii la adresa actualului candidat: „Tataru Florin mi-a desfacut cureaua, m-a dezbracat de pantaloni si chilot, m-a lovit cu piciorul in testicole, dupa care am fost intors cu fata spre pamant fiind tras de par de Iancu Aurel. Tataru Florin mi-a bagat teava pustii in fund fiind amenintat ca va apasa pe tragaci. Dupa aceasta am fost intors cu fata in sus si mi s-a bagat din nou teava in gura”.

Inginerul Pacurar a mai spus ca apoi a fos dus acasa la doctorul Iancu si obligat sa semneze, cu arma la tampla, mai multe documente.

„Cu pusca si cu cutitul la gat am fost pus sa semnez contractul de munca pentru SC Nordia Distributie SA, contract pe care de cateva saptamani ma ame nintau sa-l semnez, dar eu nu voiam acest lucru. Cu pusca la tampla si cutitul la ureche m-au pus sa scriu ca banii sositi de la Targu Secuiesc au fost predati de catre soferi domnului Chereches Cristian. (…) Dupa ce am semnat aceste acte treburile au luat o intorsatura totala luandu- ma cu binele si incercand sa repare raul facut, spunandu-mi ca (…) daca voi vorbi voi disparea de pe fata pamantului impreuna cu domnul Chereches Corin, dansii numindu-l bandit, escroc, gorila besinoasa”, mai scria Ioan Pacurar in plangerea penala.

Așadar, PSD Maramureș se face din nou de rușine prin trimiterea la București a unui om despre care presa a scris câte a scris și el este cercetat pentru răpire.