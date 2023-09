PSD Maramureș prin Grupul consilierilor județeni PSD a depus la Consiliul Județean o adresă prin care solicită executivului administrației județene achiziția a 12 Analizoare Drager DrugTest în toate cele 12 orașe ale județului Maramureș. În solicitare se face precizarea că este imperios necesar ca anul viitor să fie achiziționate astfel de aparate și în toate celelalte 64 de comune ale județului.

În adresa depusă de consilierul județean PSD Liliana Moga se arată faptul că inițiativa pornită din Sighetu Marmației, de consilierul municipal PSD Adriana Curmei trebuie extinsă la nivelul întregului județ, în cel mai scurt timp, pentru a putea lupta cât mai eficient cu flagelul drogurilor. În acest sens, PSD Maramureș susține că este imperios necesară achiziția de Analizoare DrugerDrug Test în toate cele 12 orașe ale județului Maramureș, cu câte un minimum de 300 de kituri pentru fiecare aparat. Ulterior se dorește încheierea unui parteneriat între instituția Consiliului Județean, secțiile de poliție și reprezentanții administrațiilor locale, pentru ca necesarul de kituri să poată fi suportat, în viitor, și de la bugetul local.

”Câte un astfel de aparat achiziționat în fiecare oraș din Maramureș, cu un minimum de 300 de kituri pentru fiecare localitate în parte, poate lăsa pietoni nenumărați șoferi care nu ar trebui să conducă și poate salva o mulțime de vieți în viitor. Considerăm că este imperios necesar ca acest proiect să fie supus de urgență votului Consiliului Județean Maramureș și achiziția aparatelor și a kit-urilor aferente să se desfășoare în cel mai scurt timp. Proiectul pe care îl propunem sub titlul: ”STOP DROGURILOR LA VOLAN!” îl privim ca pe un parteneriat corect și onest între instituția Consiliului Județean Maramureș, reprezentanții poliției din fiecare oraș și autoritățile locale. Facem mențiunea că achiziția unui DrugTest în fiecare oraș poate fi un lucru benefic și pentru comunele limitrofe, unde polițiștii care suspicionează faptul că un șofer s-ar putea afla sub influența drogurilor pot solicita Analizorul Drager DrugTest aflat în cel mai apropiat oraș. Suma pe care o propunem spre alocare este de 420.000 de lei (35.000 de lei pentru fiecare oraș în parte), reprezentând achiziția a 12 Analizoare Drager DrugTest 5000 (prețul unui astfel de aparat fiind de 16.500 de lei, fără TVA) și a unui set minim de 300 de kituri care pot identifica opt clase de droguri și care costă 15.000 de lei fără TVA. Am convingerea că putem găsi fondurile necesare pentru a aloca acești bani ce pot salva nenumărate vieți, iar ajutorul pe care îl acordăm colegilor de la poliția rutieră aflați mereu pe drumurile din Maramureș este unul uriaș. Viața fiecărui maramureșean este neprețuită, iar această sumă poată salva foarte multe vieți în viitor”, a declarat Liliana Moga, consilier județean PSD Maramureș.

”PSD Maramureș nu poate privi impasibil cum flagelul drogurilor se extinde în fiecare cartier și în fiecare colt al județului și al țării și, din păcate, tot mai mulți șoferi urcă la volan sub influența substanțelor psihoactive, provocând adevărate tragedii pe șosele. Legea Anastasia, care a intrat în vigoare în iulie 2023, fiind inițiată tot de PSD, vine cu măsuri și mai drastice pentru cei care urcă la volan drogați sau băuți. Premierul României, Marcel Ciolacu propune și alte pedepse complementare pentru cei prinși drogați sau băuți la volan și doar o luptă directă și aplicată cu drogurile poate reduce efectele nefaste pe care acestea le au asupra consumatorilor, a familiilor acestora, dar și asupra sufletelor nevinovate care cad victime în astfel de cazuri. Susțin în totalitate propunerea colegilor mei și solicit și la rândul meu, executivului Consiliului Județean Maramureș să demareze cât mai urgent procedura de achiziționare a Analizoarelor Drager DrugTest, care vor ajuta poliția să identifice mult mai ușor șoferii care reprezintă un pericol pe șoșelele județului”, a declarat deputatul PSD Maramureș, Gabriel Zetea, președinte al filialei județene a social-democraților.