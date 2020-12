Iohannis defilează iar, triumfător, spre ”parlamentul lui”, ignorând Constituția. Nu pentru că refuză să cheme PSD să facă Guvernul – o asemenea obligație ar fi avut-o dacă PSD ar fi luat 50% plus 1 din voturi, iar PSD a luat doar 30% -, ci pentru că a început formarea Guvernului în afara cadrului constituțional.

Iohannis avea obligația să cheme la consultări partidele intrate în Parlament și abia după aceea să înceapă procedura. Or el s-a întâlnit în privat cu PNL, USR-PLUS și a discutat cu UDMR fără nicio consultare.

PSD a fost ignorat total, consultările care urmează fiind formale. Degeaba PSD refuză să meargă, nu mai contează.

Cei de la AUR spun că încep procedura suspendării tot pur declarativ. Cum să-l suspenzi, din moment ce mandatele nu au fost validate, AUR nefiind încă în Parlament? Propagandă periculoasă, pentru că, dacă AUR va continua să vină cu idei nerealiste, oamenii își vor pierde încrederea.

Ce s-ar putea face? PSD să înceapă chiar de azi – trebuia de ieri -, procedura suspendării lui Iohannis, pentru că deține încă în Parlament mai mult de o treime din numărul deputaților și senatorilor, necesară convocării ședinței de suspendare.

Ar fi o lovitură puternică, Iohannis fiind obligat să vină în Parlament și să justifice gravele derapaje constituționale. În fața lumii întregi.

Ar fi puțin probabil să fie suspendat, fiind necesar votul a jumătate plus unul din numărul parlamentarilor. Aritmetic totuși ar fi, pentru că Pro-România și ALDE sunt încă în Parlament. Iar, dacă suspendarea ar trece, am avea referendum în luna ianuarie, Iohannis putând fi demis de popor!

Dar PSD se vaită, așteptându-și pieirea. Că au câștigat ei alegerile, că îi năpăstuiește Iohannis. Nu, n-ați câștigat niciun fel de alegeri, niciunul din voi, au absentat de la vot 70% dintre români, iar voi, ăștia de la PSD ați luat sub 10% din voturile poporului, PNL cam 8%…, cum vreți voi să guvernați așa?

Aurelian Pavelescu