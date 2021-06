„Dacă vă urăște pe voi lumea, să știți că mai întâi M-a urât pe Mine (In 15,17). Aceste cuvinte din evanghelia de astăzi s-au împlinit, cuvânt cu cuvânt, în viața episcopilor martiri. I-a urât lumea, i-a urât un regim fără de Dumnezeu… Nu trebuie să uităm; a fost o prigoană asupra Bisericii și asupra poporului Român, pornită din afara țării noastre, pornită de acolo de unde regimul era instalat”, a afirmat Preasfințitul Vasile în omilia rostită de sărbătoarea Fericiților Episcopi Martiri (2 iunie 2021), în biserica „Sfânta Maria” din Baia Mare.

Aflăm din mărturiile lor, în special ale Preasfințitului Iuliu Hossu, că, în perioada pregătirii eliminării lor, în anul 1948, durerea cea mai mare a fost pentru ei durerea sufletească de a fi fost trădați de către frați „durerea sufletească este cea mai mare în acest moment în care țara este înrobită, iar frații noștri (Ierarhi ortodocși), în numele Domnului, pe Câmpia Libertății de la Blaj, sărbătorind revoluția de la 1848, sărbătoare pregătită de autoritățile comuniste, fac invitația să ne unim. O durere, o jignire, o durere sufletească atunci când frați de ai noștri creștini, într-o asemenea situație, când țara e înrobită, dau curs cererilor din afară și ne fac această propunere. Noi întotdeauna am căutat și căutăm unirea, dar unirea în Hristos, în înțelegere, unirea creștinească, nu sub amenințare, sub forță, sub teroare”.

Aceeași atitudine statornică și umilă au avut-o Episcopii și atunci când au renunțat la scaunele arhierești, când au refuzat alte scaune și funcții propuse. Ei și-au adus aminte că si Hristos a fost urât și acum e timpul lor să-l urmeze în suferință. „Ei ne reprezintă pe noi toți în demnitate, în rezistență, în statornicie. Ei ne reprezintă pe toți în fața Tatălui ceresc pentru că au apărat credința și unitatea Bisericii, au apărat demnitatea neamului nostru românesc. Pe ei nu avem voie să-i uităm, nici noi și nici frații noștri”.

Astăzi, Episcopii martiri sunt sfinții care mijlocesc pentru noi, Biserica locală din care ei provin, în fața Tronului Ceresc, sunt pentru noi modele de credință, sunt prezenți să ne ajute să discernem ceea ce este bine și ceea ce e rău, imoral. Noi avem nevoie de ei, „Iar în cinstirea de astăzi, această nevoie se manifestă pe deplin în această atmosferă sărbătorească, luminoasă, a ornatelor deschise, a păcii sufletului, a reînnoirii speranței”, a afirmat PS Vasile la finalul omiliei.

Episcopii Martiri au fost cinstiți cu fast la Baia Mare și printr-o seară de veghe petrecută în aceeași biserică, Sfânta Maria, în ziua precedentă sărbătorii, marți, 1 iunie 2021. În cadrul serii de rugăciune, părintele Laurențiu Costin a creionat profilul Episcopilor Martiri, pe care i-a numit „luminători de țară și popor”, persoane care au luptat pentru civilizarea națiunii, care au demonstrat apartenența poporului nostru la valorile creștine occidentale, persoane incomode pentru un regim totalitar care avea să se impună.

S-au jertfit ca și martiri în fața dictaturii pentru ca noi să avem azi libertatea de a ne exprima public credința. Pe ei, nu avem voie să-i uităm!