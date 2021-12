Miercuri, 1 decembrie 2021, Preasfințitul Vasile Bizău a participat, de la ora 11:00, la Ceremonialului religios și militar organizat cu ocazia Zilei Naționale a României, la Monumentul Ostașului Român din Baia Mare.

De la ora 12.30, a fost prezent în parohia Șișești, la biserica „Biserica Unirii tuturor românilor”, ctitorită de părintele Vasile Lucaciu, Leul din Șișești, care este înmormântat chiar în interiorul său. Aici a avut loc Te-Deumul urmat de parastasul celebrat la mormântul părintelui Lucaciu și la final, un program artistic oferit în colaborare cu Primăria Șișești. Prezenți la eveniment au fost pr. vicar general Augustin Butica, pr. paroh Horț Gabriel și alți preoți din Eparhie, autorități locale și județene și credincioși din Șișești și din localitățile înconjurătoare.

„Ziua națională a României este sărbătoarea noastră, a tuturor, a tuturor celor care simt românește, care vorbesc românește… Această biserică în care ne aflăm aduce și mai multă solemnitate zilei, deoarece aici găsim legătura și parcurgem istoria care ajunge până la noi. Biserica este ctitorită de preotul Vasile Lucaciu și este dedicată tuturor românilor, este o biserică simbol și mesajul ajunge până la noi și ne face ziua și mai înălțătoare”.

În dorința de a-i face pe credincioșii prezenți în biserică să simtă prezentă acea bucată din istorie în care s-a inaugurat biserica din Șișești, Ierarhul a adus în lumină cuvintele părintelui Lucaciu de la acel eveniment, din 1890: „Și zidirea aceasta nu este o simplă clădire de piatră pe piatră, ci este întruparea unei idei, a unui ideal, carele pe ceriul vieții mele strălucește ca un soare, luminând cu razele sale trecutul, prezentul și viitorul neamului meu iubit. Ce ne-au lăsat istoria, ce ne-au transmis părinții noștri, ce au cântat poeții, ce dorește tot sufletul meu de român: măreața, fericitoarea, sfânta unire a tuturor românilor am avut eu și cu mine poporul meu să fie simbolizată în această măreață biserică… ca să vestească generațiilor prezente și viitoare, ce are să spere românul, la ce trebuie să năzuiască, care este culmea aspirațiunilor sale pe acest pământ.”. „Unirea tuturor românilor s-a înfăptuit într-o țară, dar avem de lucrat și la unirea în cuget și simțiri. Asta ar trebui să fie un program și o preocupare națională, precum și un program spiritual: o unire în cuget și simțire, prin asumarea creștinismului pe deplin”, a afirmat PS Vasile. Hristos este modelul de urmat atunci când dorim să zidim ceva împreună, a exprimat Preasfințitul. Iar patriotismul se exprimă nu prin vorbe, ci prin fapte, iar aici, la Șișești avem un exemplu. Iar ceea ce a rămas este „chemarea la un program de țară început cu secole în urmă”. „Proiectul de țară pentru România a început în mod sistematic o dată cu Biserica Greco-Catolică și sunt trei generații mari de personalități care au contribuit la acest ideal”, a afirmat PS Vasile, pornind de la generația lui Inochetie Micu-Klein și Școala Ardeleană, apoi Adunarea pașoptistă de la Blaj și tot ce a înfăptuit ea, pentru ca cea de-a treia generație, de la 1918, să poată să realizeze ceea ce a realizat. „Biserica Greco-Catolică, care are aici un reprezentat de seamă, pe Vasile Lucaciu, a vorbit prin fapte, fapte care rămân pe mai departe temelia unității noastre, a tuturor!”.

