„Începem acest an școlar cu auspicii de speranță, pornind de la binecuvântarea care vine de sus. Suntem bucuroși că încrederea dumneavoastră s-a îndreptat spre noi… Este de prisos să spun cât de importantă este educația. Ea este o comoară, pentru că suntem ceea ce am dobândit, ceea ce am învățat, ceea ce cunoaștem. Ne propunem să creștem împreună și în acest an, școala noastră deschide un nou ciclu, gimnaziul. Vă invit și pe dumneavoastră, părinții, să fiți partenerii educației fiilor și fiicelor dumneavoastră, să căutați o colaborare strânsă cu cadrele și conducerea școlii noastre pentru ca în forma aceasta comunitară și subsidiară prin care Biserica susține, este prezentă, școala își face datoria cu profesionalism și părinții se angajează și ei în proiectul educativ, roadele se văd în creșterea fiilor și fiicelor dumneavoastră. Vă doresc ca acest an să fie cu multe roade, vă doresc sănătate tuturor și fie ca anul acesta să poată să se desfășoare în mod normal și bucuria de a fi împreună, de a crește împreună, de a educa, de a ne lăsa transformați să fie de fapt creșterea noastră în umanitate, în știință și în spiritualitate. Un an binecuvântat tuturor!”, sunt urările cu care Preasfințitul Vasile Bizău a venit în fața copiilor, a cadrelor didactice și a părinților care s-au adunat în curtea școlii „Episcop Dr. Alexandru Rusu” la început de an școlar, pe 13 septembrie 2021.

Din partea Inspectoratului Școlar, inspector Duruş Ligia a urat mult spor la muncă și mult succes în noul an tuturor și a dat citire mesajului profesorului dr. Costin-Hendea Anca-Minodora, Inspector şcolar general.

Părintele Angel Zareczki, președintele Fundației pentru Educație „Sf Vasile cel Mare” a prezentat noua echipă de conducere a școlii. „Ne dorim și vrem să fim prezență și dăruire pentru copiii dumneavoastră”, a afirmat la final doamna director executiv Anuța Gorzo.

La începutul zilei, înainte de festivitatea de deschidere, ca în fiecare an, Preasfințitul Vasile împreună cu pr. Angel Zareczki și pr. Emil Ember au celebrat Sfânta Liturghie pentru cadrele didactice ale școlii, aceasta reprezentând izvorul unității, după cum a afirmat Ierarhul în cuvântul de învățătură: „În Euharistie avem izvorul unității, taina iubirii desăvârșite a lui Dumnezeu, istoria lui Dumnezeu cu omul în Isus Hristos”.