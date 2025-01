„Am venit în această primă duminică a Anului Nou în Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” ca pelerin al speranței și, în felul acesta, să dăm curs invitației Papei Francisc, care ne invită pe toți să fim, în acest An Jubiliar, pelerini ai speranței”, a afirmat Preasfinția Sa Vasile Bizău în omilia rostită duminică, 5 Ianuarie, în parohia închinată Sfinților Arhangheli din Satu Mare, cea de-a doua Biserică din Eparhie aleasă ca loc unde se va putea obține Indulgență Plenară pe parcursul întregului An Jubiliar 2025, prima fiind Biserica „Sfânta Maria” din Baia Mare.

Sfânta Liturghie Arhierească a fost concelebrată de: pr. Vicar general Florin Fodoruț, pr. Protopop de Satu Mare Eduard Fischer, pr. paroh Roman Dumitru, pr. Pop Andrei. A diaconat părintele diacon Ioan Mititean.

„Avem nevoie să privim cu speranță parcursul nostru, al vieții în general și cu totul în mod deosebit în acest an. Și privind întotdeauna în perspectivă avem încredere în Dumnezeu, pentru că ne ancorăm prin credință în El. Și această încredere în Dumnezeu ne întărește, ne dă un confort inimii și în felul acesta, privind înainte cu încredere că Dumnezeu va fi alături de noi, că ne va conduce, ne va însoți, ne va întări și ne va da puterea și harul de care avem nevoie în aceste zile, pentru fiecare moment important din viața noastră, pentru fiecare alegere pe care o facem, în special alegerile importante pe care omul este chemat să le facă în diferitele etape ale vieții, în diferitele vârste.

În toate aceste căutări și alegeri, cel care se ancorează în Dumnezeu știe că va face o alegere bună pentru că alegerea lui va fi inspirată și acea inspirație îl va face să realizeze că drumul împreună cu Dumnezeu este unul frumos, este unul înălțător, este unul împlinitor”, a punctat Ierarhul de Maramureș.

Preasfinția Sa Vasile a explicat credincioșilor din Satu Mare modul călduros în care Biserica ne dă posibilitatea tuturor să ne facem pelerini ai speranței: În acest an, suntem invitați să fim pelerini, iar cei care nu reușesc să ajungă în pelerinaj la Roma, acolo unde Sfântul Părinte a deschis Porțile Speranței în cele patru bazilici din Cetatea Romei, vor putea să facă pelerinajul spiritual la cele două biserici din Baia Mare și Satu Mare care au fost desemnate în acest scop, pentru a putea să guste din plinătatea reînnoirii sufletești și a creșterii în speranță.

Și Cuvântul Domnului de astăzi, din duminica dinaintea Botezului Domnului, ne invită să privim viața noastră ca un pelerinaj, așa cum pelerini au fost cei chemați de Ioan Botezătorul (Mc. 1,1-8): „Și au ieșit toți din Ținutul Iudeii, mergând înspre râul Iordan”, pelerinaj care amintește de pelerinajul înaintașilor, făcut cu multe secole înainte, atunci când au plecat din Egipt înspre Țara Promisă, înspre Canaan, un pelerinaj care a fost mântuitor, dar și purificator; au trebuit să se purifice de obiceiurile lor, de tot ce însemna apartenența la păcat, înainte ca unii să se reîntoarcă în țara lor.

Ioan Botezătorul cheamă poporul la convertire. Este o chemare la interiorizare, la o schimbare de acum, o schimbare a vieții, care pornește din inima omului… o schimbare a realității omului și recunoașterea faptului că este Fiul al lui Dumnezeu, este iubit de Dumnezeu. Și atunci când omul simte și știe că este iubit, poate să facă orice schimbări importante în viața lui.

Astfel facem și noi când venim la Biserică: ascultăm Cuvântul Domnului, primim Sfânta Euharistie și ne întoarcem reînnoiți și transformați la casele noastre, mărturisind speranța… Iar omul care are credință și speranță privește cu seninătate, asemenea copilului care este în brațele mamei sale.

Sunt punctele de meditație transmise de către Episcopul de Maramureș comunității din Satu Mare, la început de an calendaristic și la început de An Jubiliar, an în care cu toții suntem invitați să ne facem pelerini ai speranței creștine mântuitoare.

Părintele paroh Roman Dumitru a mulțumit Preasfinției Sale Vasile pentru prezența în mijlocul comunității parohiale din Satu Mare și pentru Cuvântul de învățătură rostit, dar și colegilor preoți și credincioșilor care s-au unit în rugăciune.