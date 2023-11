Azi, 23.11.2023, salariații din cadrul Direcției Județene de Statistică Maramureș s-au organizat și au adoptat o formă de protest spontan, întrerupându-și activitatea intre 10:00 – 11:00.

„Aceasta forma de protest va continua si in zilele ce urmeaza incepand cu orele 11, timp de o ora, pana cand revendicarile noastre vor fi solutionate.

Am adoptat aceasta forma de manifestare pentru a ne exprima nemultumirea fata de politicile salariale aplicate noua, celor din Directiile judetene si teritoriale de Statistica.

Solicitam salarii conforme cu nivelul de pregatire si complexitatea activitatii desfasurate, echitate in raport cu alte institutii de la nivel teritorial care, indiferent de context, primesc majorari salariale sau reincadrari pe grilele administratiei publice centrale din anexele Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului din fondurile publice.

Asadar, principalele revendicari a caror solutionare va duce la rezolvarea problemelor din

sistemul de statistica sunt:

– Stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici (de executie si conducere) precum si a personalului contractual la nivelul administratiei publice centrale;

– Cresterea salariului de baza a functionarilor publici, precum si a personalului contractual cu 15% pentru complexitatea muncii desfasurate;

Facem mentiunea ca toate aceste revendicari au fost prezentate Guvernului Romaniei inca din anul 2022 printr-un Memorandum cu tema: ‘Solutionarea problemelor de salarizare existente la nivelul I.N.S. si a Directiilor regionale si teritoriale de statistica’. Acest Memorandum a fost semnat de catre toate ministerele de resort si aprobat in sedinta de guvern din data de 13.07.2022, nefiind pus in aplicare printr-un act normativ!

Solicitam Guvernului Romaniei elaborarea unui act normativ care sa puna in aplicare revendicarile noastre. Solicitam respect, echitate si plata egala pentru munca egala!” – arată Colectivul de salariati ai Directiei Judetene de Statistica Maramures