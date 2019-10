Decizia recentă a Senatului de a vota pentru a se permite vânarea intensivă a urșilor a consternat opinia publică din România, cu atât mai mult cu cât nu a existat nici un vot împotrivă! Acest lucru atestă o dată în plus faptul că actualmente nici un partid parlamentar nu își asumă în mod principial și consecvent cauza protecției animalelor și a drepturilor acestora.

De la partidele clasice așteptările nu erau mari, ținând cont de numeroasele antecedente privind decizii politice care au avut drept consecință uciderea foarte multor animale. Dar din partea formațiunilor noi așteptări existau, astfel că justificările celor care nu au votat împotrivă, ci doar s-au abținut, sunt cu atât mai condamnabile pentru că dau măsura clară a lipsei lor de atașament autentic față de această cauză. Singurul lucru bun care reiese de aici este că acum știm clar cum stăm și că nu există vreo diferență de esență între actualele partide parlamentare, cel puțin cu privire la tema animalelor.

Derapajul Senatului este grav și pentru că nimeni nu s-a opus prin vot unei legi care, dacă va fi adoptată și de către Camera Deputaților, va aduce asupra României un nou risc de infringement întrucât urșii sunt protejați Prin Directiva Habitate a Uniunii Europene. Astfel că o lezare majoră a acestor prevederi de protecție a speciei ar fi trebuit să atragă votul contra numai și pentru acest motiv, chiar si fara discutia despre animale, ceea ce face ca toți senatorii care au votat altfel decât cu NU să aibă și o culpă morală, și una politică și una de ordin juridic. Deplorabil a fost mesajul primit din partea unui senator USR care a găsit de cuviință să mă atace la persoană atunci când am ridicat obiecții față de esența politicianistă a votului de abținere. Dar despre acest detaliu voi veni cu precizări suplimentare cu alt prilej.

De aceea, revine societății civil si presei sarcina de a face demersurile civice și mediatice necesare pentru a convinge Camera Deputaților să respingă prevederile care permit uciderea în masă a urșilor.

Pseudo-argumentul vânătorilor că urșii ar fi ‘dăunători’ nu justifică împușcarea unui număr foarte mare de exemplare, întrucât recent Ministerul Mediului, pentru a satisface aceleași plăceri ale vânătorilor de a ucide, a decis că și caprele negre pot fi omorâte și ciocârliile de asemenea, acestea fiind specii care evident că nu produc pagube.

„E limpede ca hotărârile politice de acest fel nu fac decât să servească intereselor imorale ale vânătorilor de a lua vieți nevinovate. Prevederile actuale ale legii vânătorii consideră vânătoarea drept o ‘activitate reacreativ – sportivă’ ceea ce doar maschează prin cuvinte golite de sens realitatea sângeroasă a măcelăririi unor ființe nevinovate de către persoane cu comportamente extrem de discutabile din punct de vedere psihologic și moral. Vânătoarea nu are cum să fie o activitate recreativă decât pentru persoane care se bucură de frica, agonia și moartea animalelor! Vânătoarea nu are cum să fie nici sport pentru că într-o astfel de competiție fiecare individ ar trebui să își asume participarea, or animalele nu sunt decât victime, nu competitori!

Astfel că invit pe cei care pot veni miercuri, ora 13.00, în fața Parlaentului României (intrarea dinspre Parcul Izvor, în alveola din dreptul porții de la Camera Deputaților) sa participe la eveniment pentru a ne afirma împreună opoziția față de atitudinea senatorilor și de a cere deputaților să nu permită uciderea acestor minunate animale. Măsuri non-violente de reducere a riscului de interacțiune între oameni și animale există și sunt aplicate în multe țări, totul este să utilizăm acea parte cu care specia noastră, în principiu, este înzestrată și care este descrisă cu termenul de ‘sapiens’.

Vom depune și un memoriu la Registratura Camerei Deputaților si vom solicita comisiilor care vor da avize și raport asupra acestei legi să ne permită și nouă să ne facem auzită vocea în cadrul dezbaterilor.” – Remus Cernea