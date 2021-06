Am rămas fără cea mai frumoasă cascadă din România – Bigăr, o cădere de apă unică în lume. Stânca s-a prăbuşit ieri sub privirile şocate ale turiştilor. Activişti de mediu, dar şi politicieni, dau vina pe intervenţiile făcute de om. Romsilva crede însă că a fost un fenomen natural: acumularea de muşchi şi calcar ar fi făcut-o să cedeze sub propria greutate.

Clopotul de calcar al cascadei Bigăr s-a surpat în câteva secunde. Bucata de stâncă de câteva tone s-a prăvălit cu un zgomot ca de tunet direct în apele pârâului.

„Şi acuma sunt foarte emoţionat fiindcă a fost un monument natural de top, poate cel mai frumos monument natural, deci obiectiv turistic din România”, a declarat Ilie Ţunea, ranger în Parcul Cheile Nerei.

Nu înţelege cum s-a putut prăbuşi stânca. Specialiştii de la Romsilva au ajuns deja la o concluzie. Dezastrul s-a produs din cauze naturale. O idee împărtăşită şi de primarul din zonă.

„Fiind din tuf calcaros, fiind impermeabil, a acumulat şi a căzut sub greutatea ei, adică sub greutatea muşchiului s-a desprins. Se observă că şi prinderea lui în stâncă era foarte mică, jos e gol”, a declarat Adrian Stoicu, primar în comuna Bozovici.

Ghidul de turism Mircea Jumanca, activist pentru protecția mediului, crede însă că de vină ar fi omul: „Travertinul, roca din care este formată acea cascadă, este un calcar care se depune constant odată cu trecerea apei dulci. Dar apa din izbucul care alimenta cascada a fost deviată pentru o păstrăvărie, astfel că roca nu a mai avut parte de necesarul ei natural”.

Soarta cascadei a ajuns subiect de dezbatere în plenul Parlamentului European. Totul ar fi fost provocat de defrişările din zonă, spune un europarlamentar român.

„Chiar în seara asta, în România, una din cele mai frumoase cascade, s-a surpat sub acțiunea omului. Tăierile ilegale de pădure au crescut, nesupravegheate în perioada asta”, a spus Nicolae Ştefănuţă, europarlamentar.

Renumită pe tot globul, cascada atrăgea zeci de mii de turişti în fiecare an, dornici să vadă minunea din Valea Minişului. Americanii de la site-ul The World Geography au declarat-o cea mai frumoasă din lume. Şi tot ei au clasat-o pe locul întâi din opt într-un top al cascadelor unice de pe mapamond. Localnicii speră totuşi ca nenorocirea să nu-i fi ştirbit zonei prea mult din reputaţie.

„Noi sperăm să avem turişti în continuare fiindcă mai avem locuri frumoase de vizitat în parcul naţional Cheile Nerei Beuşniţa”, a declarat Miloş Păun, ranger la Cheile Nerei.

După tristul incident, imaginile cu cascada s-au viralizat rapid pe internet, iar oamenii au căutat repede în arhivă cele mai bune fotografii. Autorităţile locale speră într-o refacere a cascadei prin mutarea pietrei căzute aproape de stânca-mamă. Ultimul cuvânt îl vor avea cei de la Mediu.