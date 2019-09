Promenada Inimilor este un program inţiat de Fundaţia Irlandeză a Inimii şi implementat deja în peste 10 ţări europene, “Promenada Inimilor” a avut un succes răsunător şi printre români. În România, programul a fost lansat în 2013, în ultimii ani participând mii de persoane în lupta bolilor cardiovasculare.

Rotary Club Baia Mare continuă și în 2019 programul „Promenada Inimilor”, proiect ce îşi propune să încurajeze populaţia oraşului să facă mişcare ca mijloc de prevenţie a bolilor cardiovasculare, cu ocazia Zilei Mondiale a Inimii ce va avea loc în data de 29 septembrie 2019.

Proiectul lanseaza un traseu de plimbare de 5000 de pasi in Parcul Municipal, prin organizarea in data de 29 septembrie, la ora 10:30, a unei plimbari in grup la care sunt invitati sa participe toti locuitorii orasului indiferent de varsta.

Tot in cadrul evenimentului, in 28 si 29 septemrie 2019 va fi amenajat in fata Hotelului Mara un cort in care se va masura in mod gratuit tensiunea, inaltimea si greutatea in vederea evaluarii starii de sanatate a inimii tale.