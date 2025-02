Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, Departamentul Media-Online din cadrul Sectorului Cultural și Comunicații Media lansează Proiectul Eparhial intitulat „Primăvară în cimitirul parohial”.

Proiectul se desfășoară în perioada 25 februarie – 10 aprilie și are ca scop principal creșterea gradului de administrare responsabilă a cimitirelor parohiale prin efectuarea curățeniei de primăvară în cimitirele parohiale, care, de obicei, este și prima curățenie la început de an calendaristic. Și acest lucru are în vedere tocmai pentru a avea un aspect cât mai îngrijit de Praznicul Învierii Domnului, dar și întreținerea ulterioară a acestora (defrișare și cosire, după caz), aranjarea căilor de acces.

Parohiile din Maramureș și Sătmar care doresc să participe la acest proiect eparhial sunt îndemnate să trimită pe numărul de WhatsApp al Departamentului Comunicații Media-Online – 0772056343 –, maxim 5 fotografii clare, la rezoluție înaltă, care să evidențieze frumusețea cimitirului parohial și care trebuie să conțină următoarele date: parohia, protopopiatul, localitatea și numele preotului paroh/ co-slujitor.

În urma unei jurizări, parohiile care vor trimite cele mai frumoase fotografii cu cimitirele parohiale vor fi postate pe paginile oficiale media-online ale Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, vor fi premiate cu diplome și vor fi incluse într-un număr viitor al Revistei Eparhiale.

Amintim faptul că în Anul Comemorativ 2021, Episcopia noastră a lansat proiectul „Cimitirul parohial – spațiu sacru, loc a odihnei și comuniunii celor adormiți în Domnul”, unde mai multe parohii s-au înscris la acest proiect. Cimitirul este o expresie a credinței, a respectului și a dragostei pe care credincioșii ortodocși le au față de cei trecuți la Domnul.