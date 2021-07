În data de 7 iulie 2021, Penitenciarul Baia Mare a organizat conferința online de lansare a Proiectului Correctional, în prezența directorului general adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, doamna comisar șef de poliție penitenciară Ioana Mihaela MORAR, reprezentantului partenerilor norvegieni, domnul Are HØIDAL,

doamnei comisar șef de poliție penitenciară Maria GEORGESCU, șef al Serviciului Cooperare și Programe din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, reprezentantului Direcției Naționale de Probațiune, doamna Iuliana CĂRBUNARU.

Evenimentul a fost deschis de către directorul Penitenciarului Baia Mare, domnul comisar șef de poliție penitenciară Horia CHIȘ. Conferința s-a bucurat de prezența autorităților locale, a experților norvegieni și români

din instituțiile partenere în cadrul proiectului, precum și a altor parteneri care au reprezentat proiecte importante implementate de Penitenciarul Baia Mare.

În cadrul conferinței, au fost evidențiate atât importanța, precum și elementele inovatoare aduse sistemului penitenciar și de probațiune prin Proiectul Correctional, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014–2021, Programul „Justiție”, având o alocare financiară de 31 milioane de euro, și perioada de implementare cuprinsă

între august 2019 și aprilie 2024.

Proiectul este implementat într-un parteneriat format din șase instituții din România, respectiv: Penitenciarul Baia Mare, Penitenciarul Botoșani, Penitenciarul Vaslui, Penitenciarul Târgu Mureș Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna și Direcția Națională de Probațiune, și cinci entități norvegiene:

Penitenciarul Halden, Penitenciarul Stavanger, Academia Serviciilor Corecționale Norvegiene – KRUS, Biroul de Probațiune Rogaland și Biroul de Probațiune Østfold și Penitenciarul Ravneberget. Parteneriatul este coordonat de Administrația Națională a Penitenciarelor din România.

Doamna comisar șef de poliție penitenciară Ioana Mihaela MORAR, directorul general adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, a evidențiat ariile majore și elementele de noutate aduse de acest proiect prin crearea unor noi instrumente pentru Program operat de: Proiect: CORRECTIONAL

reintegrarea socială, consolidarea comunicării între serviciul corecțional (format din sistemele penitenciar și de probațiune) și societate, înființarea a patru centre corecționale pilot în care se vor desfășura activități în parteneriat penitenciar – probațiune – comunitate și dezvoltarea capacității resurselor umane din serviciile corecționale.

Domnul Are HØIDAL, cu o vastă experiență în domeniul penitenciar, în prezent director al Penitenciarului Halden, o instituție carcerală inovatoare, recunoscută la nivel mondial, reprezentând partenerii norvegieni ai proiectului, a evidențiat activitatea susținută desfășurată de echipa de implementare a proiectului și excelenta colaborare

dintre cele două sisteme.

Prin discursul reprezentanților Administrației Naționale a Penitenciarelor, s-a subliniat rolul cooperării dintre Administrația Națională a Penitenciarelor, cele șase instituții din România și cele cinci entități norvegiene partenere, pentru realizarea obiectivului proiectului de a îmbunătăți capacitatea sistemului corecțional de a asigura tranziția facilă a persoanelor private de libertate și a celor aflate în supravegherea probațiunii,

în vederea reintegrării în comunitate, prin implementarea principiului norvegian „seamless”.

În calitate de coordonator local în cadrul Proiectului Correctional, doamna comisar șef de poliție penitenciară Mihaela PINTEA-TRAIAN a prezentat succint experiența unității în domeniul implementării proiectelor cu finanțare externă, precum și stadiul în care se află proiectul anterior menționat.

La finalul conferinței, patru reprezentanți ai unor parteneri importanți pentru Penitenciarul Baia Mare, respectiv: domnul Dorin MUREȘAN, The International Corrections and Prisons Association, domnul Tiago LEITÃO, Aproximar Cooperativa de Solidariedade Social și doamna Bela SZUROKA, reprezentantul Asociatiei Vis

Juventum, precum și doamna Oana OȘANU, în calitate de președinte al Agenției Naționale de Ocupare a Forțelor de Muncă (ANOFM), au subliniat importanța colaborării interinstituționale și a abordării integrate a misiunii sistemului penitenciar, considerând că acest proiect are potențialul de a încuraja persoanele condamnate în

accesarea resurselor existente la nivelul comunității, pentru a sprijini dezvoltarea personală și incluziunea, realizându-și potențialul, atât în plan personal, cât și în asumarea rolului de cetățeni activi și cu resurse.

La activitatea organizată în cadrul proiectului au participat peste 100 de reprezentanți ai unor instituții, precum: Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Consiliul Județean Maramureș, Serviciul de Probațiune Maramureș, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Baia Mare, Primăria Orașului Baia Sprie, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Baia Mare, Centrul Universitar Nord Baia Mare, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Baia Mare, Cultul Creștin Penticostal, precum și societatea civilă reprezentată de organizațiile neguvernamentale Asociația „Vis Program operat de: Proiect: CORRECTIONAL

Juventum", Asociația Centrul de Cercetare și Formare a Universității de Nord Baia Mare, Fundația „Kelsen", Asociația Diecezana CARITAS Greco Catolic Maramureș, Fundația de Voluntari „Somaschi", Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC, Asociația „Young Roma", Asociația Asociația Ecumenică a Bisericilor din Romania AIDrom, Asociația „3Art" Baia Mare, Asociația „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul", Asociația „Start pentru performanță", Asociația „Education for Change", The International Corrections and Prisons Association, Aproximar Cooperativa de Solidariedade Social.