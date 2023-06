In cadrul proiectului “Promovarea antreprenoriatului social” au avut loc doua activitati civice sportive care s-a desfasurat pe Terenul sintetic din incinta Liceului cu Program Sportiv Baia Mare la care au luat parte beneficiari ai proiectului, dar si alte persoane din zona cartierului Vasile Alecsandri.

Sub sloganul ”Minte sanatoasa intr-un corp sanatos” si “Egalitatea de sanse” au fost desfasurate activitati sportive constand in jocuri si miscari specifice atletismului destinata beneficiarilor proiectului.

Aceasta intalnire a avut ca scop:

– Reducerea stresului;

– Cresterea stimei de sine;

– Stabilirea de legături de prietenie

– Educarea unor trasaturi precum rabdarea, disciplina, autocontrolul

– Invatarea să stabilească obiective și să ia decizii;



Beneiciile activitatii fizice pentru organism au fost explicate de catre prof universitar educatie fizica si sport Horaiu Popa de la Universitatea Bogdan Vodă din Baia Mare si prof. andrei Vlasan, profesor educatie fizica si sport. Acestia au precizat urmatoarele indemnuri de urmat:

• Corpul și mintea sunt un ”tot” unitar, dezvoltarea armonioasă fiind strâns legată de ambele

• Activitatea fizică continuă este asociată cu dezvoltarea atenției și inteligenței.

• Activitatea fizică constantă este asociată cu un comportament invatat in școală și consolidat în viața adultului

• Mișcarea regulată ajută la creșterea încrederii în forțele proprii și a stimei de sine.

La finalul intalnirii, pentru a regulariza respiratia si pulsul s-au pus in practica unele tehnici de respiratie:

• Respirația 4/7 Inspirați până numărati la 4, apoi încetiniți expirația asfel încât durează până numărați la 7

• Tehnica balonului Pe măsura ce inspirați extindeți-vă stomacul, iar când expirați dați-i voie stomacului să se contracteze. Imaginați-vă ca aveți un balon în stomac!

• Respirația Castel Inspirați până numărați la doi și țineți-vă respirația până numărați la doi. Apoi, expirați până numărați la doi și odihniți-vă până numărați la doi. Numărați același număr pentru inspirații, reținere, expirații și perioada de repaus înainte de a inspira din nou.

Multimim se aduc si reprezentantilor bazelor sortive Elit Sport din Baia Mare pentru sprijinul acordat.

“Mens sana in corpore sano!”

Radu Tolas