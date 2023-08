Luni, 14 august, de la ora 18:00, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va săvârși Slujba Vecerniei Mari unită cu Litia la Mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia din județul Maramureș, va rosti un cuvânt de învățătură și va binecuvânta pelerinii.

Având în vedere ca Mănăstirea Rohia aniversează anul acesta Centenarul întemeierii ei (1923-2023), de către Preotul Nicolae Gherman, hramul mănăstirii din acest an are o însemnătate şi o solemnitate aparte şi a fost pregătit cu multa grijă şi responsabilitate.

În acest sens, Preasfinţitul Iustin a alcătuit un ac aniversar, care se constituie într-un rezumat al istoriei de 100 de ani a aşezământului monahal, urmând a fi citit în faţa credincioşilor adunaţi la praznic.

Mănăstirea a editat o broșură aniversară cu istoria de 100 de ani, care va fi prezentată și pusă la dispoziția credincioşilor.

Mănăstirea a editat o placheta aniversară cu imaginea vechii biserici și chipul ctitorului, pr. Nicolae Gherman.

Si ca un mare dar pentru credincioşi, amintim faptul că pentru prima data , Icoana Maicii Domnului Făcătoare de minuni dăruită mănăstirii de Preotul Nicolae Gherman, va fi purtata in procesiune prin localitatea Rohia, urmând același traseu pe care la făcut la sfințirea bisericii, in 1926.

Astfel de la ora 15:00, va avea loc MAREA PROCESIUNE cu Sfânta Icoană pe traseul Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din satul Rohia ctitorită de preotul Nicolae Gherman între (1903-1905) până sus în „Dealul Viei” la Mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia, conform programului anunțat. Mai multe detalii aici: https://tinyurl.com/3cj8w5ed

Luni, 14 august, de la ora 18:00, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului va săvârși Slujba Vecerniei Mari unită cu Litia la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” Moisei din județul Maramureș.

Marți, 15 august, de Praznicul Adormirii Maicii Domnului, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului va săvârși Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia din județul Maramureș cu ocazia hramului. Răspunsurile liturgice vor fi oferite de membrii Coralei preoțești „Arhanghelii”.

Marți, 15 august 2023, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului va săvârși Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” Moisei, Protopopiatul Vișeu, județul Maramureș.

De sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, la Mănăstirea Bixad va sluji Preacuviosul părinte arhimandrit Casian Filip, vicar eparhial, ca delegat al Preasfințitului Episcop Iustin. Răspunsurile liturgice vor fi oferite de membrii Grupului psaltic „Theologos”.