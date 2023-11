eMaramures.ro vă pune la dispoziţie lista filmelor care vor rula în perioada 17-23 noiembrie la Cinema Borşa.

Vineri, 17 noiembrie

ora 19.00 – Five Nights at Freddy’s (2023) Five Nights at Freddy’s: Filmul 2DS

Sâmbătă, 18 noiembrie

ora 14.00 – Mumiile, animatie, 2D, AG

ora 16.00 – Nuntă pe bani, comedie, AP 12

ora 18.00 – The Marvels, 3DS, acțiune, aventură, SF

Duminică, 19 noiembrie

ora 14.00 – Mumiile, animatie, 2D, AG

ora 16.00 – The Marvels, 3DS, acțiune, aventură, SF

ora 18.00 – Five Nights at Freddy’s (2023) Five Nights at Freddy’s: Filmul 2DS

Joi, 23 noiembrie – zi cu preţ redus, preţ unic 13 lei

ora 18.00 – Nuntă pe bani, comedie, AP 12