În perioada 30 ianuarie – 2 februarie 2020, în Maramureș se desfășoară Conferința “Medicina de Urgență Azi“.

Evenimentul se află la cea de-a V-a ediție și este organizat prin colaborarea mai multor entități – Asociația “Prietenii Spitalului”, Spitalul Județean de Urgență “Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” din Cluj Napoca, Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Gheorghe Pop de Băsești” al județului Maramureș, SMURD Maramureș, Direcția de Sănătate Publică Maramureș, Serviciul Județean de Ambulanță Maramureș și Serviciul Public Judeţean Salvamont Maramureș.

Conferința debutează în cursul zilei de joi, 30 ianuarie 2020, cu lucrări științifice și se va termina cu un remarcabil exercițiu de salvare, desfășurat la Firiza, începând cu ora 15:30. Scenariul exercițiului presupune salvarea unor persoane căzute dintr-o barcă în lacul de acumulare Strâmtori-Firiza.

Pentru cea de a doua zi a conferinței s-au pregătit expuneri de mare interes, pentru tot ceea ce înseamnă situațiile de urgență, prezentate de cele mai de seamă personalități în domeniu.

Lucrările Conferinței vor continua în 1 și 2 februarie 2020, fiind adresate în principal personalului medical, paramedical, pompierilor și salvamontiștilor.

Conferința “MEDICINA DE URGENȚĂ AZI” a devenit o tradiție pentru județul Maramureș. Pentru noi, schimbul de informații și experiență constituie URGENȚĂ!

JOI, 30 IANUARIE 2020, Hotel Romanita, Recea

8:30 – 9:00 Primirea participantilor si ridicarea mapelor

9:00-11:00 Noțiuni teoretice în cadrul suportului vital avansat

Dr. Juca Dacian –Medic Specialist Medicină de Urgență Spital Judetean de Urgenta Baia Mare

11:00-11:15 Pauză de cafea

11:15 – 13:15 Aplicarea tehnicilor corecte în resuscitarea cardio-pulmonară

Dr. Juca Camelia- Medic Specialist Medicină de Urgență Spital Judetean de Urgenta Baia Mare

13:15 – 14:00 Pauză de masă

14:00-16:00 Dispozitive de imobilizare în traumă

Dr. Pasc Mihaela – Medic Primar Medicină de Urgență Spital Judetean de Urgenta Baia Mare

As. Dumitraș Laura -Spital Judetean de Urgenta Baia Mare

As. Ionuț Andrei – Spital Judetean de Urgenta Baia Mare

As. Florian Măriuța – Spital Judetean de Urgenta Baia Mare

As. Conea Nicoleta – Spital Judetean de Urgenta Baia Mare

JOI, 30 IANUARIE 2020, Baraj Firiza

16:15 – 18:15 Salvare din mediul acvatic

Dr. Balko Zoltan – Medic Primar Medicină de Urgență Spital Judetean de Urgenta Baia Mare

18:15 Gustari maramuresene si foc de tabara

VINERI, 31 IANUARIE 2020 Hotel Romanita, Recea

9:00 – 10:00 Primirea invitatilor si ridicarea mapelor

10:00 – 10:30 Festivitate de deschidere

10:30 – 11:00 Monitorizarea hemodinamică a pacientului cu insuficiență cardiacă acută: de la UPU în terapie intensivă

Prof. Univ. Dr. Serban Bubenek

President – Romanian Society Anaesthesia and Intensive Care (SRATI)

Member of Board of Directors and NASC Chairman – European Society of Anaesthesiology (ESA)

“Carol Davila” Medical University of Bucharest – Chair ”Fundeni Clinics” Anaesthesia and Intensive Care Dept.

11:00 – 11:30 Urgențe în boli rare. Mastocitoza sistemică – Conf. Univ. Dr. Horia Bumbea

Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București, Spitalul Universitar de Urgență București

11:30 – 12:00 Controlul țintit al temperaturii la pacientul critic – Conf. Univ. Dr. Marius Papurica

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara

12:00 – 12:30 Prof. Univ. dr. Marius Craina

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara

12:30 – 12:45 Pauză de cafea

12:45 – 13:15 Tratamentul antitrombotic în STEMI – Conf. Univ. dr. Pop Calin – medic primar cardiologie Spital Judetean de Urgenta Baia Mare, Facultatea de Medicina Arad

13:15– 13:30 10 ani în slujba comunității – Col. Baltaru Pavel ISU MM

13:30 – 13:45 Intervenția aeriană în situații de urgență- Col. Chichisan Adrian ISU SJ

13:45 – 14:00 Gestionarea unei situații de urgență de la alarmare, până la finalizarea ei – accident 5 victime loc. Dumitra Col. Florea Constantin ISU BN

14:00– 15:00 Pauză de masă

15:00 – 15:30 Cum aplicăm în urgență ghidul de embolie pulmonară

Prof. Univ. dr Diana Cimpoeșu

Universitatea de Medicina si Farmacie Gr. T Popa, Iasi

UPU Smurd Iasi

15:00 -15:20 Politrauma în prespital – As. Szakacs Melinda

Spital Judetean de Urgenta Baia Mare

15:30 – 16:00 Tahicardia supraventriculară-noile ghiduri

Dr. Daniela Mitrofan – medic primar medicina de urgență

Spital de Urgenta Cluj

15:20-15:40 Traumatismele craniene – As. Pop Corina

Spital Judetean de Urgenta Baia Mare

15:40-16:00 Traumatismele toracice – As. Babici Alina

Spital Judetean de Urgenta Baia Mare

16:00 – 16:30 SEPSISUL – ce e nou și ce e vechi

Șef lucrări Dr. Puiac Ion Claudiu, Universitatea de Medicină și Farmacie, Tîrgu Mureș

Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș Conf. Dr. Szederjesi Ianoș

Universitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș Spitalul Clinic Judetean de Urgență Mureș

16:00-16:20 Traumatismele abdominale – As. Rusu Gabriela Spital Judetean de Urgenta Baia Mare

16:20-16:40 Traumatismele extremităților – As. Ciocoiet Marian Spital Judetean de Urgenta Baia Mare

16:30 – 17:15 Tratamentul arsului grav de la locul accidentului pana in sala de operatie

Prof. Univ. Dr. Dan Mircea Enescu Universitatea de

Medicina si Farmacie Carol Davila Bucuresti

Dr. Galoiu Sebastian – medic primar medicina de urgenta

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu Bucuresti

16:40-17:00 Intoxicația cu CO – As. Rad Alina Spital Judetean de Urgenta Baia Mare

17:15 – 17:30 Pauză de cafea

17:30– 18:00 Tehnici și protocoale în medicina transfuzională

Dr. Mariana Ciorbă Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Tg. Mureş

Șef lucrări Dr. Puiac Ion Claudiu Universitatea de Medicină și Farmacie, Tîrgu Mureș Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș

17:30 -17:50 Abordarea pacientului ars de către echipajul de prim ajutor

Plt. adj. Pop Gelu, ISU MM

Plt. adj. sef Revnic Adrian ISU MM

17:50-18:10 Atitudinea in SCR resuscitat de catre EPA

Plt. maj.Ulite Vasile ISU MM

18:00– 18:30 Probleme de diagnostic al tahiaritmiilor in UPU

Dr. Linda Serbanescu – Medic Specialist Medicină de Urgență Spital Judetean de Urgenta Baia Mare

18:10-18:30 Managementul victimelor accidentelor în mediu hiperbar

Plt. maj Ahritculesei Ionut ISU MM

18:30 – 19:00 Impactul instruirii lucrătorilor medicali și nemedicali asupra succesului salvării pacienților critici”.

Asistent Univ. Catanoi Natalia, Catedra Urgențe Medicale, USMF „N. Testemițanu”, medic expert CNAMUP

Conf. Univ. Rezneac Larisa Catedra Urgențe Medicale, USMF „N. Testemițanu”, președintele comisiei de atestare a medicilor de urgență Republica Moldova

20:00 Cina festiva, Hotel Romanița – Recea

WORKSHOP ATI

Suportul ventilator și tehnici conexe la pacientul critic Dr. Dan Dirzu – medic primar ATI- Spitalul Judetean Cluj Napoca

Presedintele Societatii Romane de Anestezie Regionala, Membru in comitetul de organizare a Societatii Europene de Anestezie Regionala

VINERI, Spital Județean de Urgență din Baia Mare

10.00 – 12.00 Modurile comune de ventilație mecanică, descriere, setări de bază, setări avansate – simulator si terapie intensivă

12.00 – 14.00 Bronhoscopia la pacientul ventilat mecanic în terapie intensivă

14:00-15:00 pauza

15.00 – 17.00 Setările inițiale ala aparatului de ventilatie mecanică – simulator si terapie intensivă

17.00 – 19.00 Adjustări ale ventilatorului în funcție de parametrii monitorizați – simulator si terapie intensivă

SÂMBĂTĂ 1 FEBRUARIE 2020, Hotel Romanița, Recea

9:00-9:45 Urgențele cardiovasculare neonatale

Prof. Dr. Horațiu Suciu Universitatea de Medicina si Farmacie Tg.Mures

9:00-9:20 Edemul pulmonar acut – As. Man Alexandra Spital Judetean de Urgenta Baia Mare

9:20 – 9:40 Exerciții de salvare – As. Erika Laszlo Serviciul de Ajutor Maltez

9:40 – 10:00 Managementul pacientului înecat – As. Petrovan Iulia Spital Judetean de Urgenta Baia Mare

9:45-10:30 Dispecerizarea resurselor aeriene în cazuri medicale

Sef lucrari Dr. Sebastian Trancă –medic primar ATI, Universitatea de Medicina si Farmacie Iuliu Hatieganu Cluj

Napoca

Cpt. Ivan Gabriel – IGAV 10:00-10:20 Insuficiența respiratorie la copil – As. Szekely Nicoleta Spital Judetean de Urgenta Baia Mare

10:20-10:40 Tromboliza în AVC – As Costinas Raluca Spital Judetean de Urgenta Baia Mare

10:30-11:00 Defibrilarea în spațiile publice Caldararu Cristian

Instructor de prim ajutor DSU 10:40-11:00 Sarcina extrauterină – As. Malcsan Berna Spital Judetean de Urgenta Baia Mare

11:00 – 11:15 Pauză de cafea

11:20 -11:40 Tulburarile acido-bazice – As. Bora Cristina Spital Judetean de Urgenta Baia Mare

11:15 – 11:45 Salvarea din medii ostile

Sef lucrari Dr. Sebastian Trancă –medic primar ATI, Universitatea de Medicina si Farmacie Iuliu Hatieganu Cluj

Napoca

Lt. comandor Mureșan Mihai – IGAV

11:40-12:00 Șocul cardiogen – As. Dumitrean Daniela Spital Judetean de Urgenta Baia Mare

11:45 – 12:30 Incendiul în sala de operatie

Sef lucrari Dr. Sebastian Trancă –medic primar ATI, Universitatea de Medicina si Farmacie Iuliu Hatieganu Cluj

Napoca

12:00-12:20 Conduita pacientului in IMA cu soc cardiogen – As. Toma Cristian

Spital Judetean de Urgenta Baia Mare

12:30 – 13:00 Tromboliza în SCR 12:20-12:40 RCP in situatii speciale -As. Negrea Dionisie SAJ MM

Dr. Motișan Ioan- Medic Primar Medicină de Urgență Spital Jud de Urgenta Baia Mare

12:40-13:00 Convulsiile – As. Balla Claudia Spital Judetean de Urgenta Baia Mare

13:00 – 14:00 Pauză de masă

14:00 – 15:00 Ventilația mecanică la pacientul cu ARDS

Dr. Dan Dirzu – medic primar ATI- Spitalul Judetean Cluj Napoca, Presedintele Societatii Romane de Anestezie

Regionala, Membru in comitetul de organizare a Societatii Europene de Anestezie Regionala

14:00-14:20 HDS – As. Andreica Mirela

Spital Judetean de Urgenta Baia Mare

14:20-14:40 Hipotermia –As. Micle Claudia Spital Judetean de Urgenta Baia Mare

14:40-15:00 Managementul pacientului spânzurat – As.Fuzesi Diana Spital Judetean de Urgenta Baia Mare

15:00 -15:20 Salvarea aeriană în medii montane – ing. David Adrian Salvamont Sibiu

15:00 – 16:00 Bronhoscopia în terapia intensivă

Dr. Dan Dirzu – medic primar ATI- Spitalul Judetean Cluj Napoca, Presedintele Societatii Romane de Anestezie

Regionala, Membru in comitetul de organizare a Societatii Europene de Anestezie Regionala

15:20-16:00 Mobilizarea, gestionarea si optimizarea fortelor de urgenta in cazul unui accident rutier cu victime

multiple

As. Cristian Danciu – Spital Jud de Urgenta Baia Mare

As Deac Alina SAJ MM

plt adj. Dan Lazar ISU MM

16:00 – 16:15 Pauză de cafea

16:15 – 16:45 Experiența secției ATI a Spitalului Județean de Urgență Baia Mare

Dr. Stoicovici Adriana –medic primar ATI

Dr. Donica Artur – medic primar ATI Spital Judetean de Urgenta Baia Mare

16:45 – 17:15 Subunitățile integrate de interventie în caz de urgență. Noi dotări

Cpt. Opris Florin ISU SJ

Lt . Todoran Cosmin ISU SJ

17:15 – 17:45 Interventia serviciilor de urgenta in situatii exceptionale

Asi Unive Rabovila Ala, Catedra Urgențe Medicale, USMF „N. Testemițanu”, medic expert CNAMUP.

Parascovia Sagaidac, medic de urgență, șef SAMU Strășeni CNAMUP. Republica Moldova

16:15- 18:15 WORKSHOP

Disfunctionalități în cadrul echipajelor de urgența (dispecerat, SAJ, asistent de triaj, asistent UPU)

As. Tohătan Nicoleta -Spital Judetean de Urgenta Baia Mare

As. Babiciu Aurelia – SAJ MM

As. Măries Natalia – SAJ MM

As. Thira Ioana – Spital Judetean de Urgenta Baia Mare

17:45 – 18:15 New era of ICU – High doses of antioxidants in multiple trauma patients

Dr. Alexandru Rogobete

medic Rezident ATI, an V, Timisoara

WORKSHOP ATI

Suportul ventilator și tehnici conexe la pacientul critic – Dr. Dan Dirzu – medic primar ATI- Spitalul Judetean Cluj Napoca

Presedintele Societatii Romane de Anestezie Regionala, Membru in comitetul de organizare a Societatii Europene de Anestezie Regionala

SÂMBĂTĂ, Spitalul Județean de Urgență din Baia Mare,

08.00-10.00 Ventilația mecanică în funcție de patologia pacientului: Astm, BPOC, ARDS – simulator si terapie intensivă

10.00-12.00 Măsuri suportive la pacientul ventilat mecanic – fizioterapia și kinetoterapia pacientului ventilat mecanic

12.00-13.30 Sevrajul de ventilator

13.30-14.00 Evaluare finală. Sfârșitul workshopului

Duminică 2 FEBRUARIE 2020,

Spitalul Județean de Urgență “Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare

10:00 – 10:30 Evaluarea ultrasonografică la pacientul critic

Dr. Câmpan Rareș- Medic Specialist Medicină de Urgență Spital Judetean de Urgenta Baia Mare

10:00-10:20 Psihoterapia în doliu – As. Stan Maria Spital Judetean de Urgenta Baia Mare

10:30 – 11:00 Anevrismele – O provocare în medicina de urgență

Dr. Florian Cosmin – Medic Specialist Medicină de Urgență Spital Judetean de Urgenta Baia Mare

10:20-10:40 Sindromul Burnout – As social Griguta Ileana Spital Judetean de Urgenta Baia Mare

10:40-11:00 Diabetul zaharat – AS. Toma Vasilica Spital Judetean de Urgenta Baia Mare

11:00 – 11:30 Oxigenoterapia in situatii de urgenta – cazuri clinice comentate

Dr. Pasc Mihaela – Medic Primar Medicină de Urgență Spital Judetean de Urgenta Baia Mare

11:00-11:20 Managementul pacientului consumator de droguri As. Ardelean Cristian Spital Judetean de Urgenta Baia Mare

11:30 – 12:00 Politrauma în prespital

Dr. Herman Claudia – Medic Specialist Medicină de Urgență Spital Judetean de Urgenta Baia Mare

12:00 – 12:15 Pauză de cafea

12:15-12:45 Starea de rău convulsiv la copilul peste o lună Dr. Heres Aurica – medic primar pediatrie Spital Judetean de Urgenta Baia Mare

12:20-12:40 Intoxicații la copii – As. Mustață Crina Spital Judetean de Urgenta Baia Mare

12:45 – 14:45 Workshop Resuscitarea cardio pulmonară la pacientul pediatric Dr. Dan Roman – Medic Primar Medicină de Urgență Spital Judetean de Urgenta Baia Mare As. Babici Alina – Spital Judetean de Urgenta Baia Mare, Cristina Miia

Mai multe informații se regăsesc pe website-ul www.sptmm.ro precum și pe pagina de facebook a evenimentului Conferinta Medicina de Urgenta.