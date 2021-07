Profețiile Bibliei se împlinesc sub ochii noștri. Nu mai putem face deosebire între anotimpuri, ne trezim dimineata intr-o zi de primavara, apoi parcă adie toamna, ziua razele soarelui ne amintesc de caldura verii, iar seara ne inclinam capetele spre un vis de iarnă pe perna noastră aspră.

Războaie furioase,incendii, dezastre natural care amenință și ′′ moartea ′′ ne lovește lumea, țara, oamenii și casa. Suntem disperați, suntem la cumpărături, ne e frică. De multe ori punem întrebarea, surprinși și șocați de ce Pământul și omenirea se destramă în fața ochilor noștri

Pentru că: nimic nu este sacru pentru ziua de azi, s-a pierdut valoarea iubirii, oamenii fură, înșeală, mint, exploatează, urăsc, invidiază, disprețuiesc. Ei construiesc, cresc, poluează, sunt nemulțumiți și vor să se ridice mai sus. Valoarea banilor a pus stăpânire pe oameni și a preluat controlul. Am pus deoparte lucrurile cu adevărat importante, familie, fericire, minute împreună, râsete, timp de relaxare, zâmbete uitate de sine.

Timpul zboară neobservat, minute, ore, zile și ani trec repede. Nu există timp să ne oprim, să ne relaxăm, să rămânem uniți, să iubim și să fim împreună. Trăim într-un mod inuman. Nu putem avea încredere în nimeni și nimeni nu poate avea încredere în noi. Am creat o lume sălbatică, bolnavă, distrusă: ne-am infectat, otrăvit, ne-am distrus Pământul.

Toate astea ne vor fascina intr-o zi si apoi vom lasa totul aici. Și mergem pe partea cealaltă după propriul nostru merit, dar nu contează când vine acel moment și nu contează cum?! Împotriva voinței noastre, avem ocazia să ne oprim o clipă și să ne gândim la tot ce este,la tot ce se adeverește în fața ochilor noștri. Petrece acest timp atent și valoros. Iubiți,iertați,aduceți mângâiere celor ce sunt în nevoi,întinde-ți mâna celor căzuți,nu treceți nepăsători pe lângă cei triști și apăsați de griji…

Relaxează-te, citește și vorbește mult. Sună-i pe cei dragi din depărtare. Faceți-vă unii pe alții să simțiți că sunteți importanți. Îmbrățișați-vă, înțelegeți-vă și încurajați-vă.Nu vă spălați doar mâinile , ci și sufletele. Rugați-vă unii pentru alții ,pentru Pământul nostru, pentru viețile noastre și pentru iertare… Să îndrăznim să ne plecăm genunchii și să-l rugăm pe Dumnezeu să ne ierte pentru că am distrus această lume….

Însănătoșire grabnică lume!

Sursa Facebook / Toată România