Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, susține că marți sau miercuri ar putea sosi în România prima parte a comenzii de combinezoane necesare personalului medical care se ocupă de cazurile de infecție cu coronavirus. El a spus că sunt probleme mari legate de achizițiile de materiale – comanda de măști de protecție, de exemplu, a fost blocată din cauza interdicțiilor din Germania.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență și premierul Ludovic Orban au anunțat luni seară, la finalul ședinței Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, că autoritățile au probleme mari legat de achiziția de materiale de protecție.

„E o perioadă dificilă în care trebuie căutat prin toată lumea să găsim producători cu care să semnăm contracte”, a spus Orban.

Raed Arafat a afirmat că urmează să fie achiziționate aproape un sfert din numărul necesar de combinezoane, iar prima parte a comenzii va sosi marți sau miercuri din Serbia.

În ceea ce privește comanda de măști de protecție, aceasta a fost blocată din cauza unei interdicții de transport apărute în Germania. „A apărut o interdicție de transport din Germania, am luat legătura cu firma, probabil mâine (marți n.red.) obținem acordul și vor fi livrate măștile (…) Am avut un plan de achiziții, va trebui să continuăm căutarea de oferte, sa nu rămânem în penurie. E o perioadă extrem de dificilă în care trebuie să căutăm în toată lumea produsele. Am căutat pe toate canalele posibile”, a declarat Orban.

De asemenea, există o problemă în aprovizionarea cu dezinfectanți.

Raed Arafat a precizat că duminică era disponibilă la furnizori o cantitate mare de dezinfectanți, iar în cursul nopții, până când autoritățile române să dea răspunsul pentru comandă, a dispărut toată cantitatea, zeci de tone.

Există probleme și în ceea ce privește izoletele cu care sunt transportați suspecții de coronavirus. Raed Arafat a precizat că fiecare judeţ dispune de câte o singură izoletă. „După fiecare caz se dezinfectează izoleta. Dacă apar 2-3 cazuri în același timp, persoana respectivă așteaptăVrem să dublăm sau chiar să triplăm numărul izoletelor”, a adăugat el.

