Fostul primar al orașului Borșa Toader Mihali – Tony face ce face și rămâne în atenția publică deși la momentul demisiei s-a jurat că nu mai vrea așa ceva. În cursul zilei de marți, 23 Iunie 2020 acesta a primit o vizită a procurorilor DNA care i-au percheziționat locuința în căutarea unor probe. Mai mult, la plecare, oamenii legii i-au lăsat și o ”invitație” pentru sediul lor de la Cluj ca să „mai stea de vorbă”.

La întoarcerea de la Cluj, Tony a recunoscut senin perchezițiile și faptul că a fost chemat la audieri, dar nu a spus nimic despre faptele care îi sunt imputate în acest nou dosar, despre „colegii” cu care a fost în orașul de pe Someș și, mai mult, a găsit chiar și un țap ispășitor, Primăria Borșa care ar fi de vină pentru această speță.

„Bună ziua. Vreau să vă spun că mă întorc de la Cluj unde am fost în vizită la un domn procuror. Un domn procuror care ieri dimineață mi-a trimis o echipă de agenți să-mi percheziționeze acasă, să-mi caute niște așa zise documente care m-ar învinovăți de una sau alta.

Astăzi, am fost fooooarte curios să aflu cine îmi caută în continuare să-mi facă probleme, să-mi deschisă doare de orice natură posibil și de ce.

Și rezultatul a fost exact ceea ce am bănuit, este un dosar nou pornit de către Primăria Borșa. Vă salut!”, a spus Toader Mihali într-un live pe Facebook.

Orice persoană învinuită beneficiază de prezumția de nevinovăție și această prevedere i se aplică și fostului edil, dar cu siguranță a comis o contravenție prin live-ul făcut la volan. Și de aceasta tot Primăria Borșa se face vinovată?