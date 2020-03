Dincolo de îndemnul și de conștientizarea naturală, „Dacă venim în țară, infectăm mai mulți compatrioți”, românii din Italia au ei înșiși probleme mari. Contractele unora s-au terminat, unii sunt sezonieri, situațiile lor pot ajunge disperate, scrie Libertatea.

”Acuma sunt singură acasă, că bătrânica mea o murit”, spune Ancuța, o îngrijitoare din România în vârstă de 61 de ani. Pacienta ei, pe care o îngrijea într-o comună de lângă Milano, a decedat pe 2 martie în urma unui accident vascular. Ancuța mai poate să rămână până pe 17 martie în apartamentul unde a trăit și a lucrat în ultimii trei ani. Apoi trebuie să plece. Dar nu are unde. Nu e singura badantă în situația asta.

O altă îngrijitoare din România, Magda Toporan, a postat pe Facebook pe 10 martie un scurt filmuleț devenit viral în câteva ore, în care povestește plângând că va rămâne pe drumuri. ”Până sâmbătă am lucrat la o bătrânică și a murit. Nu știu ce să fac, fata babii mă dă afară. Nu știu încotro să mă duc, încotro să o apuc. Nu am mașină, nu am nimic. (…) Spuneți-mi ce să fac. Hotelurile sunt închise”, spune Magda cu disperare în voce.

Ancuța e de aproape 12 ani în Italia. A venit la 50 de ani. ”Am fost văduvă, am trei copii, o trebuit să fac ceva”. A muncit mai întâi în Sicilia, fără contract, ca multe alte badante. Încetul cu încetul a urcat spre nordul Peninsulei, unde se plătește mai bine și se fac contracte. A petrecut ultimii trei ani în comuna de lângă Milano, îngrijind o pacientă cu Alzheimer, cu 16 ani mai mare ca ea.

”Nu o fost așa bătrână, 77 de ani, dar era legumă. Eu o purtam de colo, colo, îi dădeam mâncare de un an și ceva, nu ducea mâinile la gură. De multe ori nici nu deschidea gura”, spune femeia. Ultimele trei săptămâni înainte de moartea pacientei au fost cele mai grele. Ancuța povestește că a dormit câte-o oră pe noapte, ”ca piticu”.

”De aia vreau să plec. Îs obosită, la pământ”. S-ar fi întors chiar a doua zi în România, dar a trebuit să își depună actele pentru șomaj și să mai aștepte câteva zile. Așa că închiderea completă a granițelor Italiei a prins-o tot în localitatea de lângă Milano. În România nu se poate întoarce. În Italia nu are unde să plece.

În baza contractului, femeia poate să mai rămână la locuință 15 zile după ce pacientul a decedat. Pe 17 martie se împlinește termenul și trebuie să plece. RECOMANDĂRI Adelina Chivu a informat românii despre situația actuală din Milano. Soția lui Cristi Chivu se află în carantină Le-a rugat pe fiicele pacientei să o mai lase, dar i-au răspuns că vor să vândă apartamentul.

Continuarea pe libertatea.ro