Prințesa Diana și-ar fi sărbătorit aniversarea a 62 de ani, dacă nu se petrecea accidentul tragic în care și-a pierdut viața. Aceasta a rămas una dintre puținele prințese iubite cu adevărat de întreaga lume.

Prințesa Diana ar fi împlinit 62 de ani pe 1 iulie 2023

Prințesa Diana s-a născut la data de 1 iulie 1961, la Sandringham, King’s Lynn and West Norfolk, Anglia, Regatul Unit și a murit la vârsta de doar 36 de ani, în data de 31 august 1997, Paris, Île-de-France, Franța.

Anul acesta, Prințesa de Wales ar fi împlinit vârsta de 62 de ani, însă, din nefericire, a încetat din viață din cauza unui accident de mașină îngrozitor.

Prințesa Diana a fost prima soție a actualului rege al Regatului Unit, Prințul Charles. De la căsătoria lor din 1981 până la divorțul din 1996, a fost numită Her Royal Highness The Princess of Wales (Alteța Sa Regală Prințesa de Wales), iar după divorț a fost numită Diana, Princess of Wales (Diana, Prințesă de Wales).

După divorț, Prințesa Diana a muncit în special pentru Crucea Roșie.

Ea și-a urmat interesele în filantropie, muzică, modă și călătorii, însă una dintre dezamăgirile ei a fost faptul că trebuia să obțină acordul regal pentru a-și lua copiii cu ea în vacanță sau pentru a reprezenta Marea Britanie în afara granițelor.

Fără a avea o casă de vacanță sau unde să își petreacă sfârșitul de săptămână, Prințesa de Wales și-a petrecut majoritatea timpului în Londra, în majoritatea timpului fără fiii săi, care erau fie cu Prințul Charles, fie la internat.