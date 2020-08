Oficialii a doua companii romanesti, Romlab si Sintofarm, au anuntat joi, 20 august, ca au inceput fabricarea kiturilor care contin teste rapide de depistare a virusului SARS-CoV-2.

Aceasta metoda poate detecta anticorpii dati de SARS COV 2 in doar 5 minute, potrivit Mediafax.

Kitul de testare functioneaza ca un test de sarcina pe care se aplica mostre de ser sau plasma din sangele recoltat intravenos.

Nivelurile de sensibilitate crescute ale testului rapid permit identificarea anticorpilor virusului in cazul celor care au luat contact cu el, inclusiv cazurile asimptomatice.

Aceste teste pot completa foarte bine testarea PCR care se face in momentul de fata in laboratoarele din Romania, marind astfel simtitor capacitatea pe care statul o are acum.

Companiile din Romania care produc testul pot realiza 50.000 de bucati zilnic, cu posibilitate de dublare rapida a acestei cantitati, in vreme ce, momentan, statul asigura, in general, cam jumatate din acest numar.