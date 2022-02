Primarul de la Sighetu Marmației, Vasile Moldovan, a transmis că la punctul de frontieră au început să apară primii refugiați din Ucraina. Aceștia nu au în plan să rămână în țara noastră, ci vor să se îndrepte către Polonia și Cehia.

„Există un număr mai mare de cetățeni are tranzitează decât de obicei punctul vamal. Din câte am discutat cu cei care țin legătura acolo (n. red. un echipaj de poliție), cei care intră întreabă de gară și de cum pot ajunge în Polonia și Cehia. Deocamdată cereri de găzduire nu avem din partea lor. Sunt mulți care au și rude în România(…) Avem identificate locații pentru găzduirea refugiaților dar deocamdată nu am instalat corturile ci așteptăm dispozițiile și în funcție de numărul celor care tranzitează și de opțiunile acestora”, a declarat primarul din Sighetu Marmației.

Panică în rândul populaţiei ucrainene. Sute de maşini aşteaptă să intre în România prin Vama Siret

A început războiul în Ucraina, joi dimineaţă, după ce preşedintele rus Vladimir Putin a ordonat începerea ofensivei. Speriaţi de moarte, ucrainenii fug din calea războiului şi au aglomerat Vama Siret.

Sute de ucraineni au aglomerat joi dimineaţă Vama Siret, la intrarea în România. Peste 100 de autoturisme pline cu ucranineni, majoritatea cu copii, au ajuns în vamă cu intenția de a trece în România, după atacul din zorii zilei, scrie Monitorul de Botoşani.

De altfel, prefectul judeţului Suceava a anunţat că sute de cetăţeni ucraineni au intrat la primele ore ale zilei în România. Gheorghe-Alexandru Moldovan a explicat că nu e vorba despre o ”creștere semnificativă” față de perioadele obișnuite, dar se așteaptă ca pe parcursul zilei sa fie un flux crescut, după ce Rusia a atacat Ucraina.

„Lumea e speriată toată, fiecare fuge care încotro, care la rude, care mai au case pe la munte. Se ascunde lumea, pentru că e o situaţie dificilă”, a declarat pentru Agerpres o ucraineancă ce a părăsit joi țara.

Un tânăr care are rezidenţa în Lituania a fost nevoit să iasă din ţară prin Punctul de Trecere a Frontierei Tereblecea – Siret, pentru că nu poate ajunge în ţara de destinaţie prin Nordul Ucrainei, care este atacat de ruşi.

„Mergem în Lituania, pentru că avem rezidenţa în Lituania şi mergem acolo pentru că avem şi loc de muncă”, a spus acesta.

Durata de aşteptare pentru a intra în România este foarte mare, însă, cu toate acestea, nicio persoană aflată la rând nu este dispusă să renunţe.

Coada de maşini la graniţă se întinde pe o lungime de 3 – 4 kilometri.