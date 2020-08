Primarii Maramureșului, PRIMII GOSPODARI ai fiecărei comunități au ales să facă parte din COALIȚIA PENTRU MARAMUREȘ.

🔴 Gabriela Tulbure, primarul PSD al orașului Seini, ca și reprezentant al orașelor din sudul județului, S-A ALĂTURAT Coaliției pentru Maramureș!

🔴 UNIREA sub aceeași cupolă pentru binele Maramureșului este un semnal important pe care îl dăm cu toții României!

🔵 Primarul Gabriela Tulbure, prim-vicepreședinte a Asociației Orașelor din România și membru titular in Comitetul Regiunilor de la Bruxelles a subliniat, în discursul de lansare a Coaliției pentru Maramureș, că fiecare edil urmărește BINELE COMUNITĂȚII pe care o reprezintă. ”Toate comunitățile pe care le reprezentăm au prosperat pentru că am lucrat cu dragoste, cu credință și am pus mai presus de orice, OMUL! Sunt multe lucruri care ne diferențiază, dar acum ne gândim la ceea ce ne unește, la faptul că IUBIM Maramureșul! România și Maramureșul trec printr-o criză, însă este cel mai bun prilej să ne unim în #dragoste, #hărnicie, #credință și #bunătate pentru Maramureș!”

ℹ️ Maramureșul s-a aflat mereu în prima linie a bătăliei prin MĂSURI CONCRETE, directe și rapide luate pe plan local. În tot acest timp ne-am uitat spre Guvernul de la București care trebuia să asigure fonduri, însă AM AȘTEPTAT DEGEABA, pentru că cei din București au arătat, încă o dată, că că interesele Maramureșului contează prea puțin. Și e momentul să spunem: STOP! acestei administrații centrale #anchilozate, construită pe vremea comuniștilor, care nu s-a modernizat și NU POATE să asigure accesul autorităților locale la resursele financiare necesare pentru dezvoltarea fiecărei comunități locale!

✔️ În toți acești ani, Consiliul Județean Maramureș a fost partener al comunității din Seini susținând financiar atât lucrări de reabilitare a drumurilor județene, cât și alte proiecte de #interes major pentru comunitate. Și continuăm, împreună, sub cupola Coaliției pentru Maramureș, pentru că ÎMPREUNĂ SUNTEM MARAMUREȘ!