Raphael Nascimbene, în vârstă de 1 an și nouă luni, este cea mai tânără victimă a accidentului aviatic cu 8 morți produs ieri la Milano, în Italia. În momentul tragediei, pilotul aparatului de zbor, omul de afaceri român Dan Petrescu, mergea cu familia și prietenii la casa sa din Olbia, Sardinia.

Opt oameni au murit împreună, la câteva ore după o vacanță care s-a transformat, în doar câteva secunde, într-un coșmar.

Dan Petrescu (68 de ani), soția sa Regina Dorotea Petrescu Balzat (65 de ani) și fiul lui de 30 de ani pe de o parte, Filippo, soția sa Claire Stephanie Caroline Alexandrescu și fiul lor, Raphael pe de altă parte. Alături de cele două familii în avion se mai aflau Miruna Anca Wanda Lozinschi, mama lui Claire Stephanie Caroline și bunica lui Raphael și Julien Brossard, 36 de ani, un prieten canadian al lui Dan Ștefan Petrescu, relatează tg24.sky.it.

Cu toții ar fi trebuit să celebreze botezul celui mai tânăr dintre pasageri, Raphael, de 1 an și 9 luni, în Sardinia, în casa din Olbia a omului de afaceri Dan Petrescu.

Accidentul aviatic din Milano a avut loc la intersecția străzilor „Marignano” și „8 ottobre 2001” din San Donato Milanese. Coincidența sumbră este că în 8 octombrie 2001 s-a produs cel mai mare dezastru aviatic din istoria Italiei. Au murit atunci 118 persoane, după ce un avion Boeing s-a ciocnit cu un Cessna pe aeroportul din Milano, Linate scrie La Repubblica.

Printre victimele acelei tragedii s-a aflat şi un cetăţean român, dar şi un italian născut chiar în San Donato, pe strada unde duminică s-a prăbuşit avionul omului de afaceri Dan Petrescu.

Expertul în aviație Dan Andrei spune că avionul pilotat de omul de afaceri Dan Petrescu este unul foarte sigur, prima ipoteză avansată de acesta fiind că motorul a cedat.

„Pilatus este socotit acum cel mai sigur avion turbopropulsor cu un singur motor. El, într-o perioadă de 30 de ani, este încă în producție și au fost produse peste 1700 de aeronave de tipul acesta. Este foarte sigur”, a declarat Dan Andrei în cadrul unei emisiuni TV.

Avionul are 9 locuri, zboară cu o viteză de 500 de kilometri pe oră, „o viteză foarte bună pentru un turbopropulsor”, și zboară aproximativ 5 ore, adică 2.800 de kilometri.

De la București poate să ajungă oriunde în Europa.

„Cauzele pot fi multiple. Prima idee care-mi vine în minte este că a avut o cedare de motor. Motorul este turbopropulsor, înseamnă că el antrenează o elice, dar motorul este cu turbină și putea la un moment dat să ia o pasăre sau din varii motive să aibă o defecțiune la compresor sau turbină și în felul acesta să producă un incendiu”, a explicat Dan Andrei.

Martorii tragediei din Milano au povestit că avionul avea motorul în flăcări și a izbit clădirea fără să pară că pilotul încearcă să facă manevre pentru a evita dezastrul: „Eram acasă, am auzit niște zgomote. Nu am apucat sa ies la geam că am auzit o bubuitură, norii de fum. Asta e tot. E un dezastru. Ținând cont că pe aici zboară în fiecare zi zeci de avioane. Eu locuiesc lângă gară, s-a auzit o bubuitură. I-am zis soției mele, închide că vine furtuna, apoi am văzut un fum imens.

Autorităţile aviatice din Italia încearcă acum să afle ce a dus la producerea nenorocirii.