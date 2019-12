Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a declarat luni la Antena 3, după ce DNA a anunțat că l-a trimis în judecată într-un dosar legat de vânzarea unor imobile , că se află în vacanță și că în dosarul în care este cercetat de procurori ii „pică greu” că este asociat cu un prejudiciu de 9 milioane de euro când el a semnat, printre alții, pentru două imobile ale căror valoare nu a depășit câteva mii de euro. El a spus că o să publice pe pagina lui de Facebook poze cu imobilele pentru care se află în dosar, că lumea se va „cruci” când o să vadă imaginile și a garantat că a respectat legea. Robu a precizat că vrea un „stat de drept în sensul sănătos”:

Eu nu vreau sa comentez prea mult. Eu sunt trimis in judecata pentru ca am semnat doua contracte de vanzare-cumparare pentru doua locuinte, de 25 mp si de 50 mp, deloc in zona centrala, niste maghernite. Astea s-au vandut cu semnatura mea, nu de catre mine, ci de catre o comisie speciala pentru aplicarea legii, comisie care a considerat ca sunt indeplinite toate conditiile de aplicare a legii privind pretul, o procedura favorabila chiriasului. Trebuia ca chiriasii sa aiba contractul de inchiriere inainte de aparitia legii si se pare ca s-au semnat dupa aparitia legii, dar comisia spune ca a avut hotarari judecatoresti in baza carora s-au vandut locuinte in conditii similare. Nu stiu daca se depaseste ordinul miilor de euro.

Sunt in vacanta. Sigur ca eu sufar, am fost om cinstit toata viata, am respectat legea. Imi pica greu sa fiu asociat cu 9 milioane euro prejudiciu, sute de imobile, nu e vorba de asa ceva. Au fost 4-5 semnaturi inainte de semnatura mea. O sa vedeti poze (cu imobilele, n.red.) va veti cruci, sa vedeti cum arata.

Eu sunt cu constiinta impacata. Garantez pentru mine.

Imi doresc in Romania un stat de drept in sensul sanatos