Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, îl acuză pe Nicușor Dan, primarul Capitalei, susținut de PNL și USR PLUS, că nu-i răspunde la telefon, într-un comentariu pe Facebook.

Un internaut i-a atras atenția primarului PNL al Sectorului 6 să nu-i mai trimită la Primăria Municipiului București când ei semnalează probleme, pentru că a fost ales cu votul cetățenilor din sector, nu pus în funcție de PMB și, prin urmare, îi sugerează o întâlnire pe lună cu primarul Capitalei, Nicușor Dan, și o informare transparentă a cetățenilor cu privire la lucrările din sector.

”Când va răspunde la telefon voi vorbi cu el. În această perioadă, a fost inabordabil. Credeți că eu nu aș vrea să știu și eu ca să vă pot spune și dumneavoastră? Aici stau, în Ghencea. Când va debloca conturile, probabil va continua lucrarea.” a răspuns Ciprian Ciucu.

”Smiorc în public”

Internauții s-au arătat surprinși de mesajul primarului: ”Ciprian Ciucu, nu vă răspunde la telefon?? WTF?”/ ”Cred că răspunsul dumneavoastră lasă multe semne de întrebare…. parcă erați în aceeași barcă.”, ”Cred că începem să înțelegem ceea ce am ales… ceea ce merităm!”, ”Ciprian Ciucu, e ok, nici lui Vlad Voiculescu nu i-a mai răspuns la telefon după câștigarea alegerilor. Și-a văzut dorința îndeplinită, acum nu mai are nevoie de asemenea persoane.”. ”Ciprian Ciucu văd că preluați tacticile USR Plus de smiorc în public. A existat o întâlnire cu toți primarii de sector pe 14 decembrie. S-a discutat atunci despre Ghencea?”.

