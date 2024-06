Cel mai mare și important proiect de reabilitare a infrastructurii rutiere din Baia Mare din ultimii 10 ani, reabilitarea străzii Victoriei, pe tronsonul cuprins între bulevardele Independenței și Decebal, a primit undă verde. Doru Ioan Dăncuș, primar interimar al municipiului Baia Mare a semnat astăzi, 4 iunie, contractul de execuție a lucrărilor de reabilitare a acestui tronson.

Proiectul în valoare de 52 de milioane de lei prevede că pe întreaga lungime a segmentului cuprins între bulevardele Independenței și Decebal (3,36 kilometri) vor fi efectuate lucrări de modernizarea a carosabilului, vor fi realizarea trotuare pe ambele părți ale străzii dar și piste de bicicliști conforme, pe ambele direcții de mers, care vor avea între 1.5 și 2.5 metri lățime. Totodată, vor fi efectuate lucrări de refacerea rețelei de canalizare și aducerea la cotă a căminelor și aerisitoarelor existente, înlocuirea stâlpilor de iluminat, trecerea cablurilor din distribuție aeriană în distribuție subterană, realizarea unui pod peste pârâul Valea Borcutului, dar și montarea de camere mobile pentru supravegherea traficului.

Primarul interimar Doru Ioan Dăncuș: ”Am marcat un moment istoric pentru băimărenii care locuiesc în zona străzii Victoriei, tronsonul cuprins între bulevardele Independenței și Decebal, dar și pentru cei care tranzitează această arteră importantă de intrare/ieșire din municipiul Baia Mare. Am semnat contractul de execuție a lucrărilor de reabilitare a acestui tronson din strada Victoriei, cel mai mare și important proiect de reabilitare a infrastructurii rutiere din Baia Mare din ultimii 10 ani, de la lucrările desfășurate în cartierul Vasile Alecsandri. NU voi forța sub nici o formă o așa-zisă organizare de șantier în aceste zile, doar pentru a putea să îmi fac o poză și să profit electoral de acest moment, după modelul altor candidați la Primăria Baia Mare. Proiectele sunt despre și pentru cetățeni, iar procedurile trebuie îndeplinite conform pașilor legali. Constructorul are la dispoziție 5 zile, începând de astăzi, pentru a achita garanția de bună execuție și pentru a putea începe, efectiv, lucrările,” a precizat primarul-interimar al municipiului Baia Mare, Ioan Doru Dăncuș. Termenul de finalizare a proiectului pentru reabilitarea străzii Victoriei este de 20 de luni.

Biroul de presă al PSD Maramureș

CMF: 21240002