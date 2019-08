Aflat pe ordinea de zi a ședinței extraordinare din 12 august, proiectul care viza organizarea Sărbătorii Castanelor s-a dovedit unul extrem de discutat. În ciuda faptului că sărbătoarea este una de tradiție, un simbol care a făcut cunoscut municipiul inclusiv peste hotare, proiectul a căzut la vot, după ce reprezentanții PNL și PER au anunțat că nu vor vota proiectul.

Practic proiectul care viza organizarea evenimentului cultural “Castane 2019”, a căzut la vot cu sprijinul aleșilor partidului din care a făcut parte până acum câțiva ani fostul primar Cristian Anghel, cel care a fost inițiatorul sărbătorii.

“Nu e doar o sărbătoare. V-aș invita să vedeți când a fost municipiul Baia Mare atestat documentar, să înțelegeți că mai avem o asumare vizavi de candidatura care va fi finalizată în noiembrie , respectiv candidatura pentru titlul de Capitală Europeană a Tineretului și mai mult decât dacă luăm în calcul estimările care arată că vom obține undeva la un milion de lei din închirieri plus sponsorizările care se ridică la aproximativ la 250.000 de euro, o să vedem că municipiul Baia Mare nu are un efort considerabil din punct de vedere financiar. De fiecare dată ne am dus aproape spre zero cu cheltuielile. Și nu trebuie să uităm că suma alocată bugetar nu trebuie neapărat cheltuită. Așa s-a întâmplat și anul trecut când s-a cheltuit mai puțin cu 700.000 de lei, bani care au mers ulterior la sport.

Noi suntem o comunitate care dezvoltă, creează, înfrumusețează, construiește. Suntem o comunitate a binelui și nu ne lăsăm intoxicați de frustrări, răutăți, lupte politice, interese personale. Așa că: Sărbătoarea Castanelor merge mai departe!” a spus primarul Cătălin Cherecheș.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla și dacă la următoarea ședință de Consiliu Local proiectul va fi reluat și aprobat. Sunt mai puțin de două luni până sărbătoarea orașului ar trebui să aibă loc, rămâne de văzut dacă aleșii locali vor reuși să se mobilizeze pentru ca organizarea să nu aibă de suferit.