Un eveniment automobilistic desfăşurat la nivelul săptămânii trecute la Baia Sprie este asumat de primarul liberal din oraş deşi nu a avut altă implicare decât semnarea avizelor – o formalitate de fapt.

Organizatorii care au muncit pe brânci au sesizat rapid eroarea şi au pretins scuze de la Alin Sebastian Bîrda, cel care sa grăbit să posteze pe Facebook despre eveniment.

“Bună ziua, cu tot respectul dar Primarul Alin Sebastian Bîrda nu are nicio implicare în aceasta competiție sportiva nici ca edil al Orașului Baia Sprie nici ca persoana fizica. Singura colaborare si parteneriat de pe raza Orașului Baia Sprie o are Restaurantul Maya’s Events , Alin Sebastian Bîrda nu are nici o implicare in acest eveniment nu înțeleg de ce își asuma lucruri de care nu are habar si nu știe nimic. Sau doar pentru ca este în campania electorala??? Își asuma lucruri si proiecte care sunt făcute de alții despre care nici nu are habar.

Rusine sa-i fie daca mai are un pic de bun simt . Așteptăm scuze public din partea Domnului Primar Alin Sebastian Bîrda pentru dezinformare ”, au scris organizatorii pe Facebook.

Bîrda a recunoscut că nu a fost implicat în organizarea evenimentului automobilistic, dar a menţionat că a “marcat doar faptul ca îl gazduim (are loc pe teritoriul unității administrativ teritoriale Baia Sprie) și am urat succes organizatorilor, așa cum am făcut și în cazul celor de la Mogoșa Everesting. În calitate de primar este de datoria mea să încurajez astfel de inițiative. I-am întâlnit pe organizatori, deci nu vorbesc în necunoștință de cauză. O zi bună tuturor.”

Trist, dar metehnele liberale – de a-şi asuma faptele altora nu sunt o premieră. Vom reveni şi cu alte exemple în scurt timp.