Începe anul cu dreptul! Scapă de aparatele electrice și electronice vechi și contribuie la un mediu mai curat. Vineri, 17 ianuarie, în Baia Mare are loc prima colectare gratuită de aparate electrice uzate din acest an.

Pentru programare sunați la 0744 781 781 sau la Tel Verde 0800 444 800 (luni-vineri, 09:00-17:00).

Completează formularul nostru online, disponibil non-stop: https://thegreenproject.ro/comanda/

Echipa de colectare se deplasează GRATUIT indiferent de etaj (cantitate minimă: 25 kg).

Firmele primesc documentație completă pentru casare și raportare conform legii.

Se colectează orice aparat care se conectează la priză sau funcționează pe baterii.

Contribuie la un viitor mai curat chiar de la începutul anului. Programează-te acum, iar noi ne ocupăm de restul!

Campania este organizată de Municipiul Baia Mare și operatorul autorizat The Green Project, cu sprijinul OIREP Eco Positive și al partenerilor locali: ADI Deșeuri Maramureș, Garda de Mediu Maramureș, @Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș, Camera de Comert si Industrie Maramures.