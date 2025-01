Colectarea separată a deșeurilor textile a devenit obligatorie de la începutul acestui an.

În Baia Mare, prima ridicare a acestor deseuri se va realiza la finalul acestei săptămâni, sâmbătă 11.01.2025.

❗Pentru această ridicare vor fi amenajate 8 puncte de colectare. Recipientele vor fi amplasate în locații vineri, 10.01.2025, de la ora 17. După 24 de ore containerele vor fi ridicate. S-a ales varianta amplasării limitate în timp a recipientelor în ideea de a se putea supraveghea aceste locatii pentru a împiedica depozitarea altor tipuri de deșeuri.

📢Lucurile în care vor fi amplasate containerele pentru depozitarea deșeurilor textile sunt:

– Valea Borcutului (zona Castel)

– Păpădiei intersecție cu str Berăriei

– Enescu (parcare)

– Ioan Slavici (lângă locul de joacă)

– Hollosi Simon (lângă igluu pentru coectarea sticlei)

– str Alba Iulia intersectia cu Colonia Topitorilor

– Vasile Lucaciu intersecție cu 13 Septembrie

– Ferneziu (zona Complex)

❗În Baia Mare ridicarea deseurilor textile se va face lunar. Urmatoarea colectarea va fi în 15 februarie. Recipienții vor fi amplasați în alte zone față de cele din această lună.

🔴 Pot fi depozitate în recipientele amplasate următoarele tipuri de deseuri textile:

– Articole de îmbrăcăminte uzate (bluze, cămăși, jachete, sacouri, paltoane, tricouri, fuste, pantaloni etc.);

– Perdele și draperii uzate, cearșafuri, fețe de perne și pături, resturi de material textil etc;

– Încălțăminte.