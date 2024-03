Zapciul devine pe zi ce trece cel mai rapace dintre candidații la primăria Baia Mare! Sub masca unei oi bezmetice si fără orizont, interimarul își face jocurile precum un parior versat. După ce l-a îmbătat cu apa rece pe tovarășul Zetea, acesta ținând în șah pe toți acea care doreau sa fie candidat PSD la primărie, zapciul mieros a trecut prin Cluj si bătut laba cu un lup de galerie devenit peste noapte lider politic. Doi turbați cu mintea întunecata de putere, doresc sa nenorocească un municipiu întreg si mergând mai departe un întreg Maramureș.

Zapciul Dăncuș are, pe zi ce trece, tot mai multe atuuri: are instrumentul cel mai puternic care ar putea să îl facă primar ales și nu făcut de o mână de consilieri trași la cheie. Vorbim aici că are în mână frâiele administrative din cea mai puternică primărie a județului și ca un zapciu ce cheltuie cu nemiluita banul public adunat din birurile puse pe spatele băimărenilor. La fel ca Ionel Bogdan, Zapciul se laudă cu proiectele sale strânse între coperțile unei broșuri fără fond și fără substanță. Cu o floare nu se face primăvara! Acesta este cel mai important si puternic atu.

Al doilea argument îl reprezentă legalizarea relației dintre el si noua garda de fier (AUR)! A pupat în capitala Transilvaniei ghiului Căpitanului Simion. Lumea ar zice ca s-a întâmplat o ruptură între Dăncuș si Zetea! Adevărul este ca cei 2 au ticluit foarte bine si minuțioși un plan diabolic prin care sa obțină atât primăria cât si prezidenția Consiliului Județean Maramureș, astfel, Ionel Bogdan ar fi un perdant, un print fără un jilț de catifea roșie.

Un ultim atuu îl reprezintă un lucru important pentru zapciul Dancaș. Sunt scoși din lupta importanți lideri PSD care ar fi contracandidații lui Dăncuș. Toate acestea sub mână liderului maxim CheGzetea !

Rechinii și mafia imobiliara jubilează.

Nimeni din oraș nu vrea să observe chermezele organizate de unii dezvoltatori imobiliari care premiază administrația locală și județeană. Mana in mana Dancaș cu Ionel oferă, ca la pariuri, autorizații de construire după bunul plac al mafiei imobiliare. Pe lângă combinațiile făcute de unii si alții, sub atenta supraveghere a instruiților de profil, rechinii imobiliari mai fac ceva: plătesc gras partidele politice in acesta perioada de precampanie si campanie electorala!

Maramureșul nu are viitor! Baia Mare nu are viitor!