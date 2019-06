În urma informațiilor apărute pe rețelele de socializare, potrivit cărora angajații sc Drumuri Poduri SA au aruncat nisip pe carosabil, președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea a declarat că a cerut lămuri administratorului rețelei de drumuri cu privire la lucrările realizate. Șeful administrației județene arată că a și transmis un avertisment public directorului societății, Emil Marinescu, de a comunica cu maramureșenii, în caz contrar urmând să fie luate măsuri dintre cele mai drastice.

”Am cerut zilele trecute lămuriri din partea administratorului rețelei de drumuri județene din județul Maramureș, SC Drumuri & Poduri SA, cu privire la imaginele care au circulat în mediul online și pe site-urile de socializare. Am fost și eu revoltat, la fel ca alți zeci de maramureșeni care mi-au transmis direct părerea lor, de felul în care angajații societății fac lucrări pe drumurile județene. Am înțeles explicațiile tehnice ale conducerii societății, respectiv faptul că ca nu se aruncă nisip, ci piatră spartă, pentru protejarea suprafeței carosabile de temperaturile care au ajuns la peste 50 – 60 de grade Celsius. Am înțeles că este singura soluție disponibilă pe acest tip de asfalt vechi și cu multe plombe”, a arătat președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea.

Șeful administrației județene a precizat faptul că a cerut confirmarea acestei soluții tehnice de la reprezentanți ai unor societăți private care au explicat, la rândul lor că, la astfel de temperaturi, acest strat de „dressing” este singura soluție. ”Dar tot nu sunt de acord cu atitudinea societății noastre de drumuri. Am cerut SC Drumuri Poduri SA să iasă public și să explice tipul de lucrări și le-am solicitat să folosească cuvinte pe înțelesul tuturor. Din păcate nu s-a întâmplat asta, fapt pentru care îi dau un avertisment public directorului societății, Emil Marinescu. Oamenii au nevoie de informații, iar maramureșenii trebuie să știe ce lucrări se realizează pe drumurile județene din Maramureș și care este graficul de timp necesar pentru execuție. Am alocat în acest an cel mai mare buget din istoria societății de drumuri județene. Noi, la Consiliul Județean Maramureș ne facem treaba și aducem acești bani în județ, fapt pentru care le cer celor de la SC Drumuri & Poduri SA Maramureș să își facă și ei treaba, să facă lucrări de calitate, dar, cel mai important, să comunice cu maramureșenii!”, a subliniat președintele CJ, Gabriel Zetea.