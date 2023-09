Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, afirmă că academicienii și angajații Academiei vor ieși cu toții în stradă dacă Guvernul va adopta măsuri de austeritate care să ducă la afectarea gravă a instituției. Afirmațiile au fost făcut în cadrul evenimentului „O lume a cunoașterii”, organizat la Biblioteca Academiei Naționale, miercuri, 30 august 2023.

„Am văzut doar niște ciorne. Încă nu s-a luat o decizie și sperăm să nu se ia în forma în care erau acele materiale. Se încearcă să se facă economii în această țară pe seama culturii și cercetării, ceea ce e o sinucidere curată. Dacă la anul bugetul Academiei ar fi cu 5% mai mic, cu 10%, ne-am gospodări ca să răspundem și la această exigență, pentru că am înțeles că e o gaură în buget, dar am înțeles că se dorește să se reducă numărul de institute naționale, numărul de cercetători. Am văzut că într-o variantă, dintre cele 41 de institute naționale ale Academiei, ar trebui să rămână 12. Nu se poate așa ceva. Academia Română este prima instituție de cercetare din România. Academia Română trebuie păstrată ca academie națională, nu am creat-o eu sau dvs., ea vine din trecut și a fost în slujba națiunii române și trebuie să o ducem mai departe”, a declarat Ioan-Aurel Pop.

Președintele Academiei a afirmat că există contacte la nivelul Guvernului și speră să se găsească o soluție favorabilă. „Avem un dialog cu anumiți reprezentanți ai Guvernului. Premierul a răspuns favorabil unei invitații de a veni la Academie, numai că a apărut nenorocirea de la Crevedia și probabil se va amâna”, a precizat Pop.

Întrebat dacă membrii Academiei Române și anagajații sunt gata să iasă în stradă pentru a-și susține instituția, Ioan-Aurel Pop a răspuns: „Absolut. Vom ieși toți pentru că e obligația noastră. După unii poate că suntem epigoni și nu suntem la înălțimea celor care au fondat Academia, dar chiar și așa avem obligația să apărăm instituția pe care au apărat-o înaintașii noștri de peste 150 de ani.”