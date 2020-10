Un preot slujitor din Iași ne confirmă supozițiile din articolul Statul a declarat RĂZBOI Bisericii și credincioșilor ortodocși. Troika IOHANNIS-ORBAN-ARAFAT a extins măsura interzicerii pelerinilor în biserici și mănăstiri pe tot cuprinsul țării, fără o minimă informare sau consultare a BOR. Interdicții și în ILFOV!

Redăm mai jos integral materialul primit la redacție de la la Părintele Ioan:

Care sunt semnificațiile atacului asupra Sărbătorii Sfintei Parascheva?

Ar fi o copilărie să credem că abuzurile grave care au loc acum la Catedrala din Iași sunt o dovadă a dragostei pe care autoritățile o au față de sănătatea populației! Să fim serioși! Acest argument nu stă în picioare. Mitropolia Moldovei și Bucovinei a arătat limpede că s-a organizat foarte bine și că nu există niciun pericol ca să se infecteze pelerinii care vin la Catedrala din Iași, indiferent de cât de mulți ar putea fi. Nu mai vorbim că sunt atâtea aglomerării umane în țară, care nu au stârnit grija paternală a autorităților. Ne gândim la aglomerările de la metrou sau de la mare, sau la manifestația de bucurie după alegerea primarului neo-marxist de la Timișoara, ori la marele târg de îmbrăcăminte, ExpoTextil, care se desfășoară – culmea! – tot la Iași, în spațiul închis, între 8 și 14 octombrie a.c.

În plus, haideți să facem un exercițiu de gândire. Cum vă explicați că, în cele 7-8 luni de la apariția problemei COVID 19 în România, autoritățile românești nu au transmis insistent populației următorul mesaj: „Întăriți-vă imunitatea!”. Dacă exista bună credință, acesta trebuia să fie un mesaj esențial, transmis pe toate canalele media. În acest sens, puteau fi promovați diverși specialiști care să ne propună mai multe scheme de tratament pentru întărirea imunității în fața acestui virus. Nu vi se pare foarte curios că nu s-a făcut acest lucru??

Atacul de acum asupra Sărbătorii Sfintei Parascheva, este în realitate un atac frontal asupra poporului român. Este vorba de un atac simbolic, dar și de un atac spiritual. De ce un atac simbolic? Întrucât Sărbătoarea Sfintei Parascheva adună de sute de ani, zeci de mii de români, din toate colțurile lumii. Mesajul atacului este acesta: „Vă lovim în reperele voastre identitare, care v-au ajutat să rezistați de-a lungul secolelor!”. Este vorba și de un atac spiritual, întrucât pelerinii care ajung la racla Sfintei Parascheva, capătă un optimism, un har, o putere, care îi ajută să străbată printre greutățile vieții. Sunt în acest sens foarte multe mărturii. Prin acest atac spiritual, se dorește slăbirea sufletească a românilor, pentru a putea fi mai ușor manipulați.

Desigur, duhovnicește vorbind, este bine să conștientizăm că Dumnezeu a îngăduit acest mare necaz, pentru păcatele noastre. De aceea, mă alătur îndemnului Înalt Preasfințitului Mitropolit Teofan și îi sfătuiesc pe toți creștinii ortodocși din țară să ținem post până la Sărbătoarea Sfintei Parascheva și să citim zilnic, în duh de pocăință, acatistul și paraclisul ei. Fac un apel către toți ieșenii să iasă din case și să vină să se închine de mai multe ori la moaștele Sfintei Parascheva. Ei au datoria, în fața lui Dumnezeu, să se roage pentru zecile de mii de pelerini care sunt foarte mâhniți întrucât nu sunt lăsați să vină să se închine la moaștele Sfintei Parascheva și să guste astfel din harul acestei sărbători a bucuriei și a speranței. Îi îndemn pe ieșeni să nu se sperie de mulțimea de alerte de urgență primite pe telefoane, prin care sunt anunțați, de câteva ori pe zi, că, în județul Iași, nivelul de răspândire a noului coronavirus este ridicat. Îi rog să se gândească doar la următorul lucru: cum se face că aceste alerte s-au înmulțit brusc tocmai în timpul săptămânii sărbătorii Sfintei Parascheva?

Aș vrea să fac și un apel către toți frații români. În actualul context, al mișcărilor tectonice de ordin politic la nivel global, se încearcă învrăjbirea românilor unii împotriva altora, pentru ca, într-un final, să putem fi distruși mai ușor. Vă rog să fim înțelepți și să căutăm să nu ne facem rău unii altora! După cum se vede, planul este să urmeze niște luni foarte grele, cel puțin pentru noi, românii. Tatăl ceresc poate însă să le strice acest plan, dacă și noi mărturisim, prin rugăciune și pocăință, că vrem să fim fii lui Dumnezeu. De aceea, vă îndemn să ne întâlnim în rugăciune de la orele 21, (aproape) zilnic, până la sfârșitul lunii mai, 2021. Vă recomand să citim din Psaltire și să citim Canonul de pocăință către Domnul nostru Iisus Hristos.

În încheiere, aș vrea să vă prezint o minune a Sfintei Parascheva, așa cum ne-a istorisit-o Părintele Petru Marcel Suciu, din Hunedoara, acum un an de zile, pe contul său de facebook:

„Maria mea avea vreo 5 anișori. Dintr-o dată, sub unghiuțele ei perfecte, apăreau niște punctulețe albe care apoi se măreau iar la urmă unghiuțele se desprindeau și se rupeau. Groaznic. Am fugit la medici. Mai întâi în Hunedoara, apoi la cei mai buni medici din Cluj, profesori universitari. Onicomicoză idiopatică atipică. Tratamente, peste tratamente. Analize, vizite la Cluj la anumite perioade, etc. Nici un rezultat. Mânuțele Mariei arătau groaznic. Ba chiar mai mult, punctulețele albe începuseră să apară și la unghiuțele de la picioare… Ajunserăm disperați.

Eram din nou la control la Cluj. Profesorii medici au văzut că eram disperați. Și ei erau depășiți. Am ajuns până acolo că-mi arătau enciclopedii medicale ce cuprindeau forme atipice de onicomicoze. Forma Mariei nu figura… Tratamentele erau cumva experimentale, ei depășiți. Am ieșit confuzi din cabinet neștiind ce să facem. Și… m-am hotărât pe moment:

– Nu mergem acasă. Mergem la Iași la Cuvioasa.

Exact așa am făcut. Ajunși la raclă, am povestit cu părintele de acolo ce era de serviciu și acesta a îngăduit ca Maria să se atingă cu mânuțele ei de moaștele Cuvioasei.

– Maică Paraschiva, cu mâinile tale vindecă unghiuțele mele…

Apoi ne-am întors acasă. Și… fără alte intervenții, unghiuțele Mariei s-au vindecat.

Nu e fabulație, e ceea ce am trăit noi”.

Sfântă Parascheva iartă-ne și roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, păcătoșii!