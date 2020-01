Premierul Ludovic Orban susţine în continuare renunţarea la scutirea de impozit pe venit acordată în prezent unor categorii de angajați din domeniul IT. „Tratamentul fiscal egal al cetățenilor și al firmelor reprezintă un obiectiiv al guvernării noastre”, a declarat premierul, într-un interviu live la HotNews.ro.

„Când o vom face, o vom anunța”, a mai spus Orban legat de renunţarea la scutirea de impozit pe venit (de 10%) acordată IT-iştilor.

Declaraţia premierului Ludovic Orban vine în contextul în care, anul trecut, înainte de a ajunge la guvernare, el a afirmat tot într-un interviu pentru HotNews.ro că această facilitate nu-și mai produce efectele pentru care a fost introdusă. „Oricât de antipatic aș fi unora din IT sau din alte domenii de activitate, eu nu sunt adeptul unor regimuri foscale discriminatorii, preferențiale”, a mai spus Orban anul trecut.

„Avem o cotă de impozitare de 10%, cotă unică, pe care noi o susținem cu toată tăria. Nu e o cotă foarte mare. Acum, chiar nu e un capăt de țară să plătești acest impozit. Sigur, pot exista alte forme de a facilita activitatea companiilor IT, dar ar fi nedrept față de alte 7 milioane de angajați care plătesc impozit pe venit pe toate categoriile de venit pe care le realizează ca unii să nu mai plătească impozit pe venit, deși după părerea mea nu mai există nicio rațiune astăzi pentru menținerea acestor facilități”, a mai spus el în interviul din septembrie 2019.

Patronii firmelor din IT atrag atenţia că o asemenea decizie ar putea aduce dezechilibre mari în industrie, domeniul fiind serios afectat de problema deficitului de personal.

Cam 80% din costurile unei firme sunt costuri cu forţa de muncă. Iar dacă acest cost ar creşte cu 10%, impactul în preţurile finale ale produselor şi serviciilor acestor firme va fi foarte mare. În cazul în care se ia o astfel de decizie cu siguranţă că va fi un impact major şi s-ar putea produce un dezechilibru – susţine Gabriela Mechea, director executiv ANIS (Asociaţia Patronală a Industriei de Software şi Servicii).

Cât ar aduce renunţarea la scutire la bugetul de stat

„La începtutul anului 2016 beneficiau de scutirea impozitului (de 16% la momentul respectiv, n.red.) 33.800 angajaţi şi circa 3.000 firme, nu toate firmele din IT au beneficiat de aceste scutiri. Un calcul la cursul actual am ajunge la un impact bugetar de 5,5 milioane euro. Să presupunem ca de atunci numărul beneficiarilor s-a dublat. Cred că am avea un impact de maximum 10 milioane de euro la bugetul de stat.

Şi atunci, Guvernul ar trebui să se întrebe dacă merită riscul să destabilizezi acestă industrie care merge bine, dar este fragilă, în condiţiile în care în afară de acestă scutire nu a făcut nimic pentru industria IT.

Privim IT-ul ca o industrie pe creştere, care merge bine. Să ne uitam în jur, ce industrie merge la fel de bine? Nu prea mai ai”, a mai adăugat Gabriela Mechea.

Piaţa românească de IT va atinge un volum de 5,9 miliarde de euro până la finele anului, aproximativ 80% din vânzări se fac spre export. Numărul de angajări în firmele IT din România creşte cu cu circa 10% pe an, deşi continuă să fie sub nevoile din piaţă, arată Asociaţia Patronală a Industriei de Software şi Servicii.

Din cele 5,9 miliarde de euro, 4,8 miliarde reprezintă segmentul de software şi servicii. Creşterea este de circa 500 de milioane pe an.