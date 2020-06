Premierul Ludovic Orban a anunțat sâmbătă că starea de alertă ar putea fi prelungită dacă transmiterea coronavirusului în comunitate va rămâne semnificativă.

Întrebat, într-o conferință de presă la Suceava, dacă se poate vorbi de un al doilea val al epidemiei, în condițiile creșterii numărului de cazuri din ultimele zile, Orban a declarat că s-ar fi putut vorbi despre un al doilea val al epidemiei în situaţia în care ar fi „dispărut complet” transmiterea intracomunitară a virusului.

„Nu i-aş spune val doi. Am putea vorbi de un val doi dacă ar fi dispărut complet răspândirea virusului în comunitate, acest lucru nu s-a întâmplat. Noi am luat gradual măsuri de relaxare pe baza unor evaluări care au fost făcute de către specialişti şi care au analizat riscul epidemiologic aferent fiecărei activităţi pentru care noi am ridicat, gradual, restricţiile”, a declarat Ludovic Orban.

Premierul Orban nu exclude posibilitatea prelungirii stării de alertă, dacă numărul de infectări va rămâne „semnificativ”.

„Starea de alertă a fost prelungită cu 30 de zile, analizăm ceea ce se întâmplă în interiorul acestor 30 de zile. Dacă rămâne o transmitere în comunitate semnificativă, vom prelungi starea de alertă, dacă nu, nu. (…) Starea de alertă conferă posibilitatea de a adopta măsuri în cadrul stării de alertă. Dacă va fi necesar să luăm alte măsuri decât cele pe care le-am luat (…) o să luăm alte măsuri”, a adăugat premierul.